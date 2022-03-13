رياضة

جمهور الجيش الملكي يقتحم الملعب عقب الخسارة أمام المغرب الفاسي (فيديو وصور)
تاريخ النشر: 13 مارس 2022 18:59 GMT
تاريخ التحديث: 13 مارس 2022 19:40 GMT

جمهور الجيش الملكي يقتحم الملعب عقب الخسارة أمام المغرب الفاسي (فيديو وصور)

اقتحم جمهور الجيش الملكي ملعب مولاي عبدالله في الرباط عقب الخسارة ‭2‬/0 من المغرب الفاسي، والخروج من دور الـ32 لكأس العرش المغربي لكرة القدم، اليوم الأحد.

+A -A
المصدر: رويترز

اقتحم جمهور الجيش الملكي ملعب مولاي عبدالله في الرباط عقب الخسارة ‭2‬/0 من المغرب الفاسي، والخروج من دور الـ32 لكأس العرش المغربي لكرة القدم، اليوم الأحد.

وتعرَّض الجيش الملكي، الأكثر تتويجًا باللقب بواقع 11 مرة آخرها في 2009، لصدمة مبكرة حين اهتزت شباكه بضربة رأس علاء الدين أجراي في الدقيقة السابعة بعد ركلة ركنية.

وواجه الجيش الملكي صعوبة في ترجمة سيطرته إلى أهداف، وأضاع العديد من الفرص.

وأطلق البديل أيوب لخضر رصاصة الرحمة، وأضاف الهدف الثاني للزوار بتسديدة قوية بعد هجمة مرتدة.

وشهدت نهاية اللقاء فوضى عارمة بعد نزول الجماهير من المدرجات، واقتحمت أرض الملعب، وذلك بعد أيام قليلة من قرار عودة الجماهير في المغرب بعد غياب طويل.

وتأهل رجاء بني ملال إلى دور الـ16 بعد أن حول تأخره إلى فوز 2/1 على شباب المسيرة المنتمي للدرجة الثانية.

 

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play