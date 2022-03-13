جمهور الجيش الملكي يقتحم الملعب عقب الخسارة أمام المغرب الفاسي (فيديو وصور)

اقتحم جمهور الجيش الملكي ملعب مولاي عبدالله في الرباط عقب الخسارة ‭2‬/0 من المغرب الفاسي، والخروج من دور الـ32 لكأس العرش المغربي لكرة القدم، اليوم الأحد.

وتعرَّض الجيش الملكي، الأكثر تتويجًا باللقب بواقع 11 مرة آخرها في 2009، لصدمة مبكرة حين اهتزت شباكه بضربة رأس علاء الدين أجراي في الدقيقة السابعة بعد ركلة ركنية.

أعمال شغب خطيرة عرفتها نهاية مواجهة الجيش الملكي والمغرب الفاسي والجماهير تقتحم أرضية الملعب.

نتمنى السلامة لجماهير المغرب الفاسي التي رافقت فريقها، بعد اقتحام جمهور الجيش الملكي الملعب والهجوم على جمهور المغرب الفاسي.#الجيش_الملكي #المغرب_الفاسي #كأس_العرش#المغرب pic.twitter.com/WRpw6dzWhI — ᗣᕼᙏᙓᙃ🇹🇳أحمد (@AhMED_united_t) March 13, 2022

وواجه الجيش الملكي صعوبة في ترجمة سيطرته إلى أهداف، وأضاع العديد من الفرص.

وأطلق البديل أيوب لخضر رصاصة الرحمة، وأضاف الهدف الثاني للزوار بتسديدة قوية بعد هجمة مرتدة.

وشهدت نهاية اللقاء فوضى عارمة بعد نزول الجماهير من المدرجات، واقتحمت أرض الملعب، وذلك بعد أيام قليلة من قرار عودة الجماهير في المغرب بعد غياب طويل.

هجوم جمهور الجيش الملكي على الشرطة المغربية وعلى جمهور #المغرب الفاسي بالحجارة pic.twitter.com/avl4tFG9TV — La Flamme (@watanihakiki) March 13, 2022

وتأهل رجاء بني ملال إلى دور الـ16 بعد أن حول تأخره إلى فوز 2/1 على شباب المسيرة المنتمي للدرجة الثانية.

صور | حجم الأضرار التي تعرض لها مركب مولاي عبدالله بالرباط عقب أعمال الشغب التي رافقت نهاية مباراة #الجيش_الملكي ضد #المغرب_الفاسي #المغرب #الرباط #شغب pic.twitter.com/fHwZZVdfV0 — Arryadia TV (@arryadiatv) March 13, 2022