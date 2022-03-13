كأس الكونفدرالية الأفريقية: نهضة بركان يخسر أمام سيمبا.. والأهلي طرابلس يهزم زاناكو

خسر نهضة بركان المغربي بنتيجة 0/1 أمام مضيفه سيمبا التنزاني، في الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة في كأس الكونفدرالية الأفريقية، اليوم الأحد.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة سجل باب ساخو الهدف الوحيد في المباراة من تسديدة.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء نهضة بركان، وسدد البديل إبراهيم البحراوي كرة من خارج منطقة الجزاء، لكن حارس سيمبا صدها بنجاح، قبل أن يسجل محمد عزيز هدفا، في الدقيقة 90، لكن ألغاه الحكم بسبب تسلل.

ورفع الفوز رصيد سيمبا إلى 7 نقاط من 4 مباريات في صدارة المجموعة الرابعة، في حين جمدت الخسارة رصيد نهضة بركان عند 6 نقاط من 4 مباريات في المركز الثاني.

وفي وقت لاحق يحل جيندارميري ناشونال من النيجر الذي يحتل المركز الثالث ضيفا على أسيك ميموزا من ساحل العاج صاحب المركز الرابع.

وفي مباراة ثانية فاز الأهلي طرابلس على مضيفه زاناكو من زامبيا بنتيجة 3/2 في الجولة الرابعة من المجموعة الأولى.

وسجل محمد الفقيه هدفين للأهلي من ضربتي جزاء في الدقيقتين 13 و63 قبل أن يسجل معتز المهدي فضل هدفا في اللحظات الأخيرة من المباراة.

في حين سجل أبراهام سيانكومبو وموسيس فيري هدفي زاناكو في الدقيقتين 35 و82.

ورفع الفوز رصيد الأهلي طرابلس إلى 9 نقاط من 4 مباريات في المركز الثاني للمجموعة الأولى، بينما لا يملك زاناكو أي نقطة ويحتل المركز الأخير. وفي وقت لاحق يلعب بيراميدز المصري المتصدر بـ9 نقاط مع الصفاقسي التونسي صاحب المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

تعادل لصالح المصري

وتعادل القطن الكاميروني 2/2 مع ضيفه مازيمبي الكونغولي، في الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة.

وسجل القطن أولا بتوقيع سوبيو مارو في الدقيقة 15 وتعادل كيتامبا بولا لمازيمبي في الدقيقة 42، وتقدم القطن مجددا في الدقيقة 67 بهدف من نيران صديقة سجله جوديت ماسينجو في مرماه.

وتعادل كيفين مونديكو لمازيمبي في الدقيقة 90 لتنتهي المباراة على نتيجة 2/2.

ورفع التعادل رصيد مازيمبي إلى 7 نقاط من 4 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، في حين رفع التعادل رصيد القطن إلى 3 نقاط من 4 مباريات في المركز الأخير.

وفي وقت لاحق يستضيف المصري البورسعيدي منافسه أوثو دويو من الكونغو.