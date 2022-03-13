رياضة

رسميا.. خليلوزيتش يستدعي حكيم زياش وعبدالصمد الزلزولي ونصير مزراوي لمباراتي المغرب وجمهورية الكونغو
تاريخ النشر: 13 مارس 2022 14:00 GMT
تاريخ التحديث: 13 مارس 2022 14:55 GMT

رسميا.. خليلوزيتش يستدعي حكيم زياش وعبدالصمد الزلزولي ونصير مزراوي لمباراتي المغرب وجمهورية الكونغو

من المقرر أن يحل منتخب المغرب ضيفا على جمهورية الكونغو يوم 25 مارس الحالي في التصفيات النهائية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 على أن تقام مباراة الإياب يوم 29 مارس في المغرب.

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المصدر: الرباط - إرم نيوز

أعلن فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، اليوم الأحد، أن مدرب المنتخب الوطني وحيد خليلوزيتش وجّه الدعوة لكل من حكيم زياش لاعب تشيلسي الإنجليزي، ونصير مزراوي لاعب أياكس أمستردام الهولندي، وعبدالصمد الزلزولي لاعب برشلونة الإسباني، للمشاركة في المواجهتين اللتين ستجمعان المنتخب المغربي بمنتخب جمهورية الكونغو في الدور النهائي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وأوضح لقجع، في تصريح لبرنامج ”ديكريبتاج“ الذي يبث عبر إذاعة ”MFM“ المحلية، أن هذه الأسماء المميزة ستتواجد ضمن القائمة الأولية لمنتخب ”أسود الأطلس“ لخوض المباراتين الحاسمتين ذهابا وإيابا أمام جمهورية الكونغو يومي 25 و29 مارس الجاري.

وكان زياش ومزراوي خارج حسابات المدرب وحيد خليلوزيتش خلال الفترة الماضية، بسبب خلافات شخصية، في حين غاب الزلزولي عن نهائيات كأس أمم أفريقيا الأخيرة بسبب رغبته في البقاء مع فريقه برشلونة في ذلك الوقت.

وكانت تقارير صحفية أكدت قبل أيام، أن الخلاف بين زياش وخليلوزيتش سيطوى بشكل نهائي؛ بعد وساطة الدولي المغربي السابق حسين خرجة، الذي أجرى اتصالات بين اللاعب والمدرب ونجح في تخفيف التوتر بينهما.

وفي فبراير الماضي، أكد حكيم زياش أنه لن ينضم لمنتخب المغرب، وأشار إلى أن هذا قراره النهائي.

وقال زياش في تصريحات لقناة ”أبوظبي الرياضية“ حينها: ”لن أعود لمنتخب المغرب وهذا هو قراري النهائي.. أشعر بالحزن بكل تأكيد ولكن تركيزي الكامل الآن مع تشيلسي“.

وأضاف: ”قراري جاء بعد ما حدث مؤخرا، أشعر بالحزن بكل تأكيد ولكن قضية المدرب تعدت كل الحدود ويجب عليه أن يتحمل تبعات قراره، الآن تركيزي الكامل مع تشيلسي للانتقال إلى مستوى آخر“.

أما خليلوزيتش فقال في سبتمبر الماضي، إن حكيم زياش كان سلوكه سيئًا، في يونيو، عندما ضمه من أجل مباراتين وديتين ضد غانا، وبوركينا فاسو.

ومن المقرر أن يحل منتخب المغرب ضيفا على جمهورية الكونغو يوم 25 مارس الحالي في التصفيات النهائية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 على أن تقام مباراة الإياب يوم 29 مارس في المغرب.

وشارك منتخب المغرب في كأس الأمم الأفريقية 2021 التي أقيمت في الكاميرون في يناير وفبراير الماضي، حيث ودع أسود الأطلس من ربع النهائي بعد الخسارة 1/2 أمام منتخب مصر.

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