رسميا.. خليلوزيتش يستدعي حكيم زياش وعبدالصمد الزلزولي ونصير مزراوي لمباراتي المغرب وجمهورية الكونغو

أعلن فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، اليوم الأحد، أن مدرب المنتخب الوطني وحيد خليلوزيتش وجّه الدعوة لكل من حكيم زياش لاعب تشيلسي الإنجليزي، ونصير مزراوي لاعب أياكس أمستردام الهولندي، وعبدالصمد الزلزولي لاعب برشلونة الإسباني، للمشاركة في المواجهتين اللتين ستجمعان المنتخب المغربي بمنتخب جمهورية الكونغو في الدور النهائي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وأوضح لقجع، في تصريح لبرنامج ”ديكريبتاج“ الذي يبث عبر إذاعة ”MFM“ المحلية، أن هذه الأسماء المميزة ستتواجد ضمن القائمة الأولية لمنتخب ”أسود الأطلس“ لخوض المباراتين الحاسمتين ذهابا وإيابا أمام جمهورية الكونغو يومي 25 و29 مارس الجاري.

عبدالرزاق حمدالله يُكذب خليلوزيتش مدرب منتخب المغرب https://t.co/tIayaLrm3Z pic.twitter.com/Z1gTDKISgR — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 13, 2022

وكان زياش ومزراوي خارج حسابات المدرب وحيد خليلوزيتش خلال الفترة الماضية، بسبب خلافات شخصية، في حين غاب الزلزولي عن نهائيات كأس أمم أفريقيا الأخيرة بسبب رغبته في البقاء مع فريقه برشلونة في ذلك الوقت.

وكانت تقارير صحفية أكدت قبل أيام، أن الخلاف بين زياش وخليلوزيتش سيطوى بشكل نهائي؛ بعد وساطة الدولي المغربي السابق حسين خرجة، الذي أجرى اتصالات بين اللاعب والمدرب ونجح في تخفيف التوتر بينهما.

وفي فبراير الماضي، أكد حكيم زياش أنه لن ينضم لمنتخب المغرب، وأشار إلى أن هذا قراره النهائي.

خليلوزيتش: منتخب مصر هزم المغرب بـ"الغش والخداع" (فيديو) https://t.co/ATnaWPmi6D pic.twitter.com/erFLKZadjv — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 3, 2022

وقال زياش في تصريحات لقناة ”أبوظبي الرياضية“ حينها: ”لن أعود لمنتخب المغرب وهذا هو قراري النهائي.. أشعر بالحزن بكل تأكيد ولكن تركيزي الكامل الآن مع تشيلسي“.

وأضاف: ”قراري جاء بعد ما حدث مؤخرا، أشعر بالحزن بكل تأكيد ولكن قضية المدرب تعدت كل الحدود ويجب عليه أن يتحمل تبعات قراره، الآن تركيزي الكامل مع تشيلسي للانتقال إلى مستوى آخر“.

أما خليلوزيتش فقال في سبتمبر الماضي، إن حكيم زياش كان سلوكه سيئًا، في يونيو، عندما ضمه من أجل مباراتين وديتين ضد غانا، وبوركينا فاسو.

صحيفة المنتخب المغربية تنفي صفع محمود جاد حارس منتخب مصر فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي https://t.co/oVt248wQaT pic.twitter.com/IIJvtPeBkr — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) January 31, 2022

ومن المقرر أن يحل منتخب المغرب ضيفا على جمهورية الكونغو يوم 25 مارس الحالي في التصفيات النهائية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 على أن تقام مباراة الإياب يوم 29 مارس في المغرب.

وشارك منتخب المغرب في كأس الأمم الأفريقية 2021 التي أقيمت في الكاميرون في يناير وفبراير الماضي، حيث ودع أسود الأطلس من ربع النهائي بعد الخسارة 1/2 أمام منتخب مصر.