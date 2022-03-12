الموعد والقنوات الناقلة لمباراة النجم الساحلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا

يستضيف ملعب رادس اليوم السبت المواجهة المرتقبة التي تجمع بين النجم الساحلي وضيفه الترجي في كلاسيكو الكرة التونسية ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفاز شباب بلوزداد الجزائري على ضيفه جوانينج جالاكسي البوتسواني بنتيجة 4/1 في الجولة الحالية أمس الجمعة.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة النجم الساحلي والترجي في دوري الأبطال:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة الساعة 14:00 بتوقيت تونس على ملعب رادس بصافرة الحكم المصري محمد معروف.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3 بصوت المعلق التونسي رؤوف بن خليف.

ترتيب المجموعة

يتصدر شباب بلوزداد ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 8 نقاط بينما يحتل جوانينج غالاكسي البوتسواني المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

ويحتل النجم الساحلي المركز الثالث برصيد 3 نقاط بلا أي فوز أو هزيمة ومن خلال 3 تعادلات، وسجل الفريق هدفا وتلقى آخر.

ويحتل الترجي المركز الثاني برصيد 5 نقاط بفوز وتعادلين ودون هزيمة، وسجل 5 أهداف وتلقى هدفا واحدا.

ويعني فوز الترجي وصوله إلى 8 نقاط وتساويه مع شباب بلوزداد وهو ما يقلص حظوظ النجم الساحلي الذي يتطلع للفوز لإشعال صراع التأهل في آخر جولتين.

وخرج آخر لقاء بين الفريقين بالتعادل دون أهداف في الجولة الثالثة على نفس الملعب.

🏆 2018 – دوري أبطال إفريقيا: 🇹🇳 الترجي 2-1 النجم الساحلي 🇹🇳

🇹🇳 النجم الساحلي 0-1 الترجي 🇹🇳 آخر لقاء جمع الفريقين بـ #TotalEnergiesCAFCL ، انتهى بفوز الترجي والصعود إلى نصف النهائي، توقعاتكم للقاء اليوم؟ 🤔 pic.twitter.com/jYtjBZt8YK — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) February 26, 2022

أسلحة النجم الساحلي

يخوض النجم الساحلي مواجهة الترجي باحثا عن تحقيق الفوز الأول في المجموعة خاصة بعد رحيل مدربه الفرنسي روجيه لومير وتعيين المدرب التونسي لسعد الشابي.

وقال الشابي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن الفوز على الترجي أصبح ضرورة من أجل مواصلة مشوار البطولة والوصول إلى 6 نقاط موضحا أن ضياع الفوز على بطل بوتسوانا في آخر دقيقة عطل مسيرة الفريق في المجموعة.

وأشار إلى أن المهمة ليست سهلة على الإطلاق خاصة أن الترجي فريق كبير والمباراة بمثابة قمة تونسية على أعلى مستوى.

ويعاني النجم الساحلي غياب الثنائي صدام بن عزيزة وصالح الغدامسي للإصابة وعبدالرزاق بو وزارة بسبب الطرد في لقاء الترجي الماضي بدوري الأبطال.

📊 #TotalEnergiesCAFCL Group C | Standings / الترتيب / Classement pic.twitter.com/viYS8xE0Dv — Espérance de Tunis ❤️💛 الترجي التونسي (@ESTuniscom) March 11, 2022

ويعتمد النجم الساحلي على تشكيلته التي تضم حارس المرمى علي الجمل، وأمامه رباعي خط الدفاع بليغ الجمالي وغفران النوالي وحسين بن عيادة ومحمد مروان.

ويقود خط الوسط ماليك بعيو وجاكيه مبي وعلى الأطراف محمد ضاوي وياسين عمري مع ثنائي الهجوم فيني كومبي وزين الدين بوتمان.

أوراق الترجي

يتطلع الترجي لمواصلة صحوته بعدما صالح جماهيره بفوز عريض على البنزرتي بنتيجة 4/0 بعدما غابت الانتصارات في آخر 4 مباريات.

وقال راضي الجعايدي المدير الفني للترجي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن فريقه يبحث عن استعادة الانتصارات بدوري الأبطال موضحا أن الترجي يبحث هذا الموسم عن تحقيق اللقب.

وأشار إلى أن مواجهات النجم الساحلي والترجي دائما تكون خارج التوقعات وليس لها أي مقاييس.

ترتيب مجموعة الترجي والنجم الساحلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا https://t.co/TOxFGlXcfy pic.twitter.com/IFU3sVXoiV — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 26, 2022

ويعتمد الترجي على تشكيلته التي تضم حارس المرمى معز بن شريفية، وأمامه رباعي خط الدفاع عبدالقادر بدران ومحمد أمين توجاي ورائد الفادع وإلياس شتي.

ويقود خط الوسط فوسيني كوليبالي وبجواره غيلان الشعلالي ومحمد علي بن رمضان بينما يقود خط الهحوم صابر بوغرين وكينغسلي إيدواه وآنايو إيوالا.

وقال يامن بن ذكري مدافع منتخب تونس الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن مواجهة النجم الساحلي والترجي سيكون لها معطيات مختلفة مع رحيل لومير وتعيين لسعد الشابي وهو مدرب صاحب خبرات مميزة.

وأوضح أن الترجي لديه عناصر مميزة وتقدم مستويات رائعة على رأسهم محمد علي بن رمضان وغيلان الشعلالي وإيدواه وهو ما يجعل المواجهة قوية بين الفريقين.