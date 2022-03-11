الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد الوداد في دوري أبطال أفريقيا

يحل الوداد المغربي ضيفا ثقيلا، اليوم الجمعة، على الزمالك المصري باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقام غدا السبت مواجهة أنغولية خالصة بين بيترو أتلتيكو وساغرادا اسبيرانسا في الجولة ذاتها.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الزمالك ضد الوداد في دوري الأبطال:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة باستاد القاهرة الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة، 17:00 بتوقيت المغرب.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3 بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي.

ترتيب الفريقين

يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد نقطتين ولم يعرف طعم الانتصار في 3 مباريات وتعادل مع بيترو أتلتيكو بنتيجة 2/2 وساغرادا دون أهداف وخسر أمام الوداد في المغرب بنتيجة 1/3.

وسجل الزمالك 3 أهداف، وتلقى 5 أهداف في 3 جولات وهو ثاني أسوأ دفاع في دور المجموعات.

مبــــاراة اليـــوم 🏹

🆚 الوداد المغربي

🏆 الجولة الرابعة – دوري أبطال افريقيا

🕕 السادسة مساءً

🏟️ ستاد القاهرة الدولي #Zamalek #MostTitledIn20C | #الزمالك pic.twitter.com/OWq6YEGwQt — Zamalek SC (@ZSCOfficial) March 10, 2022

ويحتل الوداد المركز الثاني برصيد 6 نقاط بعدما حقق انتصارين على ساغرادا بنتيجة 3/1 وعلى الزمالك بنتيجة 3/1 وخسر أمام بيترو أتلتيكو بنتيجة 1/2.

وسجل الوداد 7 أهداف وتلقى 3 أهداف في مرماه خلال الجولات الثلاث الأولى.

ويتصدر بيترو أتلتيكو برصيد 7 نقاط بينما يحتل ساغرادا المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

تاريخ المواجهات

يبدو التاريخ متكافئا بين الفريقين فالزمالك واجه الوداد 4 مرات وتبادل الفريقان الفوز برصيد مرتين لكل منهما.

وفاز الزمالك بلقب السوبر الأفريقي 2003 بنتيجة 3/1 على حساب الوداد، ثم تقابلا في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2016، وفاز الزمالك بنتيجة 4/0 وخسر في المغرب بنتيجة 2/5 ثم فاز الوداد في لقاء الجولة الماضية على الزمالك بنتيجة 3/1.

الزمالك.. وعودة فيريرا

يبحث الزمالك عن بداية جديدة وتصحيح مساره الأفريقي في أول مباراة تحت قيادة مديره الفني الجديد البرتغالي جيسوالدو فيريرا الذي سبق له قيادة الفريق لتحقيق لقب الدوري وكأس مصر موسم 2014/2015.

وقال فيريرا في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إن فريقه سيقاتل لتحقيق نتيجة إيجابية وهناك حالة إصرار لحصد الفوز على الوداد.

وأكد أن الزمالك ليس تحت الضغط لخسارته بثلاثية في المغرب ولكن هناك حوافز لدى اللاعبين من أجل الفوز، رافضا فكرة المقارنة بين الجيل الحالي وجيل الثنائية لأن الوفرة العددية كانت لصالح الجيل الماضي.

ويغيب عن الزمالك قائده محمود عبدالرازق شيكابالا لعدم الجاهزية، ويعتمد فيريرا على التشكيلة التي تضم على الأرجح حارس المرمى محمد أبوجبل، وأمامه رباعي خط الدفاع محمود حمدي الونش ومحمود علاء وحازم إمام وأحمد أبوالفتوح.

ويقود خط الوسط إمام عاشور وبجواره يوسف إبراهيم أوباما وخلفهما محمد أشرف روقة أو طارق حامد حال اكتمال جاهزيته، بينما يقود خط الهجوم سيف الدين الجزيري وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو.

وقال وائل القباني مدافع الزمالك الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن عودة فيريرا ستكون حافزا قويا من أجل عودة الفريق لمستواه ومحاولة تصحيح المسار سريعا في دوري الأبطال.

وأشار إلى أن الفرصة ما زالت قائمة للتأهل عن هذه المجموعة بالنسبة للزمالك بشرط التفكير في كل مباراة على حدة، موضحا أن الوداد فريق جيد ولديه عناصر مميزة ولكن الزمالك يستطيع الفوز حال استغلاله الفرص مبكرا.

الوداد.. وأفكار الركراكي

يطمع الوداد مع مدربه وليد الركراكي في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة القاهرة من أجل قطع خطوة كبيرة نحو التأهل لربع النهائي.

وقال الركراكي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن الزمالك منافس قوي ولديه العديد من اللاعبين الموهوبين والدوليين سواء مع منتخب مصر أو منتخبي المغرب وتونس.

وأوضح أن فيريرا مدرب كبير وله أسلوب خاص وسبق أن واجهه كمدرب حين كان مدربا للفتح الرباطي المغربي في كأس الكونفدرالية الأفريقية 2015.

ومن المتوقع أن يعتمد الوداد على تشكيلة تضم حارس المرمى رضا التكناوتي، وأمامه رباعي خط الدفاع أمين فرحان ويحيى عطية الله وأيوب عملود وأشرف داري.

ويقود خط الوسط يحيى جبران وبجواره جلال الداودي ورضا الجعدي مع ثلاثي الهجوم أيمن الحسوني وزهير المترجي وجاي مبينزا.

وقال محمد سهيل مدرب الوداد الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن المباراة صعبة للغاية على الفريقين؛ فالوداد يحمل دفعة نفسية بالفوز العريض في لقاء الجولة الماضية وسيقاتل للخروج بنتيجة إيجابية.

وأوضح أن الزمالك سيتغير بالطبع مع عودة فيريرا فهو مدرب قدير وهو ما يزيد من صعوبة المواجهة.