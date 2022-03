الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد الوداد في دوري أبطال أفريقيا

يحل الوداد المغربي ضيفا ثقيلا، اليوم الجمعة، على الزمالك المصري باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقام غدا السبت مواجهة أنغولية خالصة بين بيترو أتلتيكو وساغرادا اسبيرانسا في الجولة ذاتها.

🎥 𝐇𝐈𝐆𝐇𝐋𝐈𝐆𝐇𝐓𝐒:

Pure entertainment in Casablanca as @WACofficiel managed to bag the 3 points vs. @ZSCOfficial! 🔥#TotalEnergiesCAFCL | #WACZSC | @Football2Gether pic.twitter.com/K52GsoBWll

— TotalEnergies CAFCL – TotalEnergies CAFCC 🏆 (@CAFCLCC) February 26, 2022