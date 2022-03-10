موعد قرعة كأس العالم قطر 2022

أعلنت دولة قطر بالاشتراك مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) موعد ومكان سحب القرعة النهائية لمباريات كأس العالم 2022.

وقال الفيفا إن مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات سيحتضن فعالية سحب القرعة النهائية للمونديال، الذي ينظم لأول مرة في المنطقة العربية.

وسيتم إقامة حفل القرعة النهائية للمونديال مساء يوم الجمعة الموافق 1 أبريل 2022، بحضور أكثر من 2000 ضيف.

🚨 سحب القرعة النهائية لكأس العالم FIFA قطر 2022 في الأول من الشهر المقبل 🇶🇦 🚨 مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات يستضيف مراسم القرعة بحضور أكثر من 2000 ضيف pic.twitter.com/UAW7ZjGoPL — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) March 10, 2022

يذكر أن عدد المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات كأس العالم في قطر حتى الآن بلغ 15 منتخباً، من ضمنها قطر صاحبة الأرض.

المنتخبات المتأهلة 10 منتخبات من قارة أوروبا، هي منتخبات ألمانيا والدنمارك وفرنسا وبلجيكا وكرواتيا وإسبانيا وصربيا وإنجلترا وسويسرا وهولندا، وستلتحق بها 3 منتخبات أخرى عن طريق الملحق الأوروبي.

أما في أمريكا الجنوبية، فضمن منتخبان حتى الآن تأهلهما إلى المونديال؛ هما منتخبا البرازيل والأرجنتين.

وسيكتمل نصاب المنتخبات المتأهلة لكأس العالم يوم 29 مارس/ آذار، بعد التعرف على نتائج المنتخبات في الدور الحاسم.

وباتت السعودية قريبة من حجز بطاقتها في التصفيات الآسيوية؛ إذ تحتاج إلى 3 نقاط فقط من المباريات الثلاث المتبقية لها، وذلك لضمان تأهلها إلى المونديال.

وتواجه تونس منتخب مالي، وستلعب مصر مع السنغال في إعادة لسيناريو نهائي كأس الأمم الأفريقية، بينما يلعب المغرب مع الكونغو الديمقراطية، والجزائر مع الكاميرون.

أما أوروبا، فستتوجه الأنظار بشكل خاص إلى المنافسة المرتقبة للمجموعة الثالثة من الملحق والتي تضم إيطاليا والبرتغال، حيث ستكون الفرصة أمام فريق واحد فقط من أجل خطف بطاقة التأهل.

وبعد أقل من 10 أشهر من الآن، ستعطى إشارة انطلاق أولى مباريات بطولة كأس العالم قطر 2022 على استاد البيت في مدينة الخور شمالي دولة قطر، حيث يقص شريط المنافسات صاحب الأرض والجمهور المنتخب القطري أمام من ستضعه القرعة لاحقا في مواجهته في المباراة الافتتاحية للمونديال.