تقرير: فوزي لقجع يقترب من إنهاء خلاف وحيد خليلوزيتش وحكيم زياش

كشفت وسائل إعلام مغربية، اليوم الإثنين، عن محاولات الاتحاد المغربي لكرة القدم لإنهاء الخلاف بين المدرب الصربي وحيد خليلوزيتش واللاعب حكيم زياش، نجم تشيلسي الإنجليزي.

وقالت صحيفة ”الصباح“ المغربية، إن فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم سيتوجه إلى لندن؛ لحل أزمة حكيم زياش وخليلوزيتش مدرب أسود الأطلس.

حكيم زياش: لن أعود لمنتخب المغرب وهذا قرار نهائي https://t.co/Ck3OuYaHdJ pic.twitter.com/fL4EiqoKyV — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 8, 2022

وأوضحت الصحيفة أن تحرك فوزي لقجع جاء بالتنسيق مع قائد المنتخب السابق، حسين خرجة.

من جهته، قال موقع ”sport.le360“ المغربي، إن الخلاف بين زياش وخليلوزيتش سيصبح، قريبا، شيئا من الماضي؛ بعد وساطة حسين خرجة، الذي أجرى اتصالات بين اللاعب والمدرب ونجح في تخفيف التوتر بينهما.

ونقل الموقع عن خليلوزيتش قوله، إنه مستعد لبدء فصل جديد قبل أيام من مواجهتي أسود الأطلس أمام الكونغو الديمقراطية يومي 25 و 29 مارس، في الدوري النهائي من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وأكد ”sport.le360“ أن زياش سيكون حاضرا، على الأرجح، لمواجهة الكونغو الديمقراطية، وأشار إلى أن خليلوزيتش سيكشف عن قائمة المغرب، يوم الخميس 17 مارس.

حكيم زياش يرد بقوة على خليلودزيتش بعد استبعاده من تشكيلة منتخب المغرب https://t.co/KqCfrmKrI4 pic.twitter.com/1LmYcf8PaR — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 3, 2021

تصريحات زياش

وفي فبراير الماضي، أكد حكيم زياش أنه لن ينضم لمنتخب المغرب، وأشار إلى أن هذا قراره النهائي.

وقال زياش في تصريحات لقناة ”أبوظبي الرياضية“: ”لن أعود لمنتخب المغرب وهذا هو قراري النهائي.. أشعر بالحزن بكل تأكيد ولكن تركيزي الكامل الآن مع تشيلسي“.

وأضاف: ”قراري جاء بعدما حدث مؤخرا، أشعر بالحزن بكل تأكيد ولكن قضية المدرب تعدت كل الحدود ويجب عليه أن يتحمل تبعات قراره، الآن تركيزي الكامل مع تشيلسي للانتقال إلى مستوى آخر“.

أما خليلوزيتش فقال في سبتمبر الماضي، إن حكيم زياش كان سلوكه سيئًا، في يونيو، عندما ضمه من أجل مباراتين وديتين ضد غانا، وبوركينا فاسو.

عبدالرزاق حمدالله يُكذب خليلوزيتش مدرب منتخب المغرب https://t.co/tIayaLrm3Z pic.twitter.com/Z1gTDKISgR — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 13, 2022

وهذه ليست أول مرة يدخل فيها زياش بخلاف مع مدرب، إذ رفض اللعب لمنتخب المغرب بعد أن استبعده الفرنسي هيرفي رينارد من تشكيلة كأس الأمم الأفريقية 2017؛ بسبب سلوكه أيضًا.

لكن زياش عاد إلى التشكيلة بعد غياب استمر لما يقرب من عام كامل بعد اجتماع لتنقية الأجواء مع المدرب في أمستردام، واختير في التشكيلة المشاركة في كأس العالم 2018.