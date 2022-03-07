رياضة

تقرير: فوزي لقجع يقترب من إنهاء خلاف وحيد خليلوزيتش وحكيم زياش
تاريخ النشر: 07 مارس 2022 16:58 GMT
تاريخ التحديث: 07 مارس 2022 17:10 GMT

تقرير: فوزي لقجع يقترب من إنهاء خلاف وحيد خليلوزيتش وحكيم زياش

المنتخب المغربي يلاقي الكونغو الديمقراطية يومي 25 و 29 مارس، في الدوري النهائي من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

كشفت وسائل إعلام مغربية، اليوم الإثنين، عن محاولات الاتحاد المغربي لكرة القدم لإنهاء الخلاف بين المدرب الصربي وحيد خليلوزيتش واللاعب حكيم زياش، نجم تشيلسي الإنجليزي.

وقالت صحيفة ”الصباح“ المغربية، إن فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم سيتوجه إلى لندن؛ لحل أزمة حكيم زياش وخليلوزيتش مدرب أسود الأطلس.

وأوضحت الصحيفة أن تحرك فوزي لقجع جاء بالتنسيق مع قائد المنتخب السابق، حسين خرجة.

من جهته، قال موقع ”sport.le360“ المغربي، إن الخلاف بين زياش وخليلوزيتش سيصبح، قريبا، شيئا من الماضي؛ بعد وساطة حسين خرجة، الذي أجرى اتصالات بين اللاعب والمدرب ونجح في تخفيف التوتر بينهما.

ونقل الموقع عن خليلوزيتش قوله، إنه مستعد لبدء فصل جديد قبل أيام من مواجهتي أسود الأطلس أمام الكونغو الديمقراطية يومي 25 و 29 مارس، في الدوري النهائي من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وأكد ”sport.le360“ أن زياش سيكون حاضرا، على الأرجح، لمواجهة الكونغو الديمقراطية، وأشار إلى أن خليلوزيتش سيكشف عن قائمة المغرب، يوم الخميس 17 مارس.

تصريحات زياش
وفي فبراير الماضي، أكد حكيم زياش أنه لن ينضم لمنتخب المغرب، وأشار إلى أن هذا قراره النهائي.

وقال زياش في تصريحات لقناة ”أبوظبي الرياضية“: ”لن أعود لمنتخب المغرب وهذا هو قراري النهائي.. أشعر بالحزن بكل تأكيد ولكن تركيزي الكامل الآن مع تشيلسي“.

وأضاف: ”قراري جاء بعدما حدث مؤخرا، أشعر بالحزن بكل تأكيد ولكن قضية المدرب تعدت كل الحدود ويجب عليه أن يتحمل تبعات قراره، الآن تركيزي الكامل مع تشيلسي للانتقال إلى مستوى آخر“.

أما خليلوزيتش فقال في سبتمبر الماضي، إن حكيم زياش كان سلوكه سيئًا، في يونيو، عندما ضمه من أجل مباراتين وديتين ضد غانا، وبوركينا فاسو.

وهذه ليست أول مرة يدخل فيها زياش بخلاف مع مدرب، إذ رفض اللعب لمنتخب المغرب بعد أن استبعده الفرنسي هيرفي رينارد من تشكيلة كأس الأمم الأفريقية 2017؛ بسبب سلوكه أيضًا.

لكن زياش عاد إلى التشكيلة بعد غياب استمر لما يقرب من عام كامل بعد اجتماع لتنقية الأجواء مع المدرب في أمستردام، واختير في التشكيلة المشاركة في كأس العالم 2018.

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