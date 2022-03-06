رسميًا.. روجيه لومير ينفصل عن النجم الساحلي بالتراضي

قال النجم الساحلي المنافس في الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأحد، إن مدربه الفرنسي المخضرم روجيه لومير قرر الرحيل عن النادي.

وأضاف النجم الساحلي في بيان عبر صفحته على موقع ”فيسبوك“ ”أعرب السيد روجيه لومير عن رغبته في الانسحاب من تدريب الفريق الأول للنجم الرياضي الساحلي، والتوصل إلى صيغة توافقية لفسخ العلاقة التعاقدية التي تجمع الطرفين“.

وأضاف: ”رغم المحاولات المتعددة والحثيثة لإقناعه بمواصلة التجربة إلى نهاية الموسم فإن إدارة النادي عبرت له في آخر الأمر عن تفهمها لرغبته، وتتوجه له بالشكر والامتنان على العمل الكبير الذي قام به تجاه الفريق، وتعتبره دومًا أحد المدربين التاريخيين الذين تركوا بصمة لن تُمحى في تاريخ النجم الرياضي الساحلي“.

وعاد لومير، الذي سيتم 81 عامًا، في يونيو المقبل، لقيادة النجم الساحلي، في نوفمبر تشرين الثاني الماضي، ليتولى تدريب الفريق خلفًا للأسعد الدريدي.

وسبق للمدرب الفرنسي المخضرم تدريب النجم الساحلي، موسم 2013/2014، وقاده للفوز بكأس تونس، وعاد لتولي المنصب للمرة الثانية، موسم 2018/2019، وحصد لقب البطولة العربية للأندية الأبطال.

ترتيب الدوري التونسي.. الأفريقي يفشل في اقتناص الصدارة بتعادله مع النجم https://t.co/gR5tOTpyA4 pic.twitter.com/cv2iD7s7HL — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 5, 2022

وانفصل النجم الساحلي عن ”الدريدي“ بالتراضي بعد بداية متعثرة في الدوري المحلي الذي يقام هذا الموسم بنظام المجموعتين.

ويحظى المدرب الفرنسي بسمعة طيبة، وقدرة على فرض الانضباط بالفريق.

وقاد لومير منتخب تونس للقبه الوحيد في كأس الأمم الأفريقية، العام 2004، بعدما قاد منتخب بلاده فرنسا للقب بطولة أوروبا قبلها بأربعة أعوام.

وحصد النجم الساحلي 11 نقطة فقط من 9 مباريات، ويحتل المركز الرابع في المجموعة الثانية في الدوري التونسي، حيث فاز مرتين فقط، وخسر مرتين، في حين تعادل 5 مرات.

ومن المقرر أن يلعب النجم الساحلي مع الاتحاد المنستيري، يوم الأربعاء، في الدوري التونسي، ثم مع مواطنه الترجي في دوري أبطال أفريقيا، ثم مع شباب رياضي بلوزداد الجزائري، وجوانينغ غالاكسي من بوتسوانا، في دوري أبطال أفريقيا.

ترتيب الدوري التونسي: الصفاقسي يحقق فوزا ثمينا على الترجي (فيديو) https://t.co/XRN7XI17vF pic.twitter.com/UHRtXp6Oek — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 6, 2022

التعادل مع الأفريقي

ويوم أمس السبت، تعادل النجم الساحلي مع الأفريقي في مباريات التاسعة من المجموعة الثانية من الدوري التونسي.

وتقدم النجم الساحلي بهدف من توقيع فيني كومبي في الدقيقة 26، وتعادل إسكندر العبيدي للأفريقي في الدقيقة 27.

ورفع التعادل رصيد الأفريقي إلى 16 نقطة في المركز الثاني، مقابل 11 نقطة للنجم الساحلي في المركز الرابع.