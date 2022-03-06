الاتحاد الليبي يهزم رويال ليبوباردس في كأس الكونفدرالية الافريقية

حقق نادي الاتحاد الليبي فوزا مهما بنتيجة 2/1 على رويال ليبوباردس من إسواتيني في الجولة الثانية من المجموعة الثانية بكأس الكونفدرالية الأفريقية، اليوم الأحد.

ورفع الفوز رصيد الاتحاد إلى 7 نقاط من 3 مباريات ليتصدر ترتيب المجموعة الثانية متقدما بنقطة عن أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، في حين يملك شبيبة الساورة 4 نقاط في المركز الثالث، وأخيرا رويال ليبوباردس بلا رصيد من النقاط.



وافتتح الاتحاد مشواره في كأس الكونفدرالية الأفريقية بالفوز 3/2 على أورلاندو بيراتس قم تعادل 1/1 مع شبيبة الساورة، ومن المقرر أن يلعب الاتحاد مع شبيبة الساورة، ثم رويال ليبوباردس.

ويوم الجمعة، يلعب المصري البورسعيدي مع أوثو دويو، ونهضة بركان المغربي مع سيمبا التنزاني، والنادي الصفاقسي التونسي مع بيراميدز المصري، والأهلي طرابلس الليبي مع زاناكو من زامبيا.