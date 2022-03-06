رياضة

الاتحاد الليبي يهزم رويال ليبوباردس في كأس الكونفدرالية الافريقية
تاريخ النشر: 06 مارس 2022 16:20 GMT
تاريخ التحديث: 06 مارس 2022 16:40 GMT

الاتحاد الليبي يهزم رويال ليبوباردس في كأس الكونفدرالية الافريقية

الفوز رفع رصيد الاتحاد إلى 7 نقاط من 3 مباريات ليتصدر ترتيب المجموعة الثانية متقدما بنقطة عن أورلاندو بيراتس، في حين يملك شبيبة الساورة 4 نقاط في المركز الثالث، وأخيرا رويال ليبوباردس بلا رصيد.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

حقق نادي الاتحاد الليبي فوزا مهما بنتيجة 2/1 على رويال ليبوباردس من إسواتيني في الجولة الثانية من المجموعة الثانية بكأس الكونفدرالية الأفريقية، اليوم الأحد.

ورفع الفوز رصيد الاتحاد إلى 7 نقاط من 3 مباريات ليتصدر ترتيب المجموعة الثانية متقدما بنقطة عن أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، في حين يملك شبيبة الساورة 4 نقاط في المركز الثالث، وأخيرا رويال ليبوباردس بلا رصيد من النقاط.
2022-03-1200

وافتتح الاتحاد مشواره في كأس الكونفدرالية الأفريقية بالفوز 3/2 على أورلاندو بيراتس قم تعادل 1/1 مع شبيبة الساورة، ومن المقرر أن يلعب الاتحاد مع شبيبة الساورة، ثم رويال ليبوباردس.

ويوم الجمعة، يلعب المصري البورسعيدي مع أوثو دويو، ونهضة بركان المغربي مع سيمبا التنزاني، والنادي الصفاقسي التونسي مع بيراميدز المصري، والأهلي طرابلس الليبي مع زاناكو من زامبيا.

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