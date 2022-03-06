ترتيب الدوري التونسي: الصفاقسي يحقق فوزا ثمينا على الترجي (فيديو)

حقق النادي الصفاقسي فوزا مهما على ضيفه الترجي، بنتيجة 1/0 في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، في الجولة التاسعة من المجموعة الأولى في الدوري التونسي.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء للصفاقسي، بعد عرقلة شادي الهمامي داخل المنطقة، ونجح أيمن الحرزي في تسجيلها بشباك الترجي في الدقيقة 12.

من آخر 11 هدف سجلها النادي الصفاقسي 8 كانت من نصيب أيمن الحرزي منها 7 من ضربات جزاء.. إيجابية أنو السيد هذا نا يضيعش ضربات الجزاء لكن سلبية للفريق. أيمن الحرزي يفتك كل الكرات من جهتو في دفاع الترجي الي موش قادر يبني الهجمة#cssest #TeamTunisia pic.twitter.com/eg84HIj8dK — 🇹🇳 فَــارُوق الذُّكَّـــار 🇹🇳 (@FaroukDhokkar) March 6, 2022

ورفع الفوز رصيد النادي الصفاقسي إلى 16 نقطة من 9 مباريات في المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى، في المقابل جمدت الخسارة رصيد الترجي عند 17 نقطة من 9 مباريات وظل في المركز الأول للمجموعة.

وحقق النادي الصفاقسي فوزه الخامس، في حين تعادل مرة وخسر ثلاث مرات، بينما فاز الترجي 5 مرات وتعادل مرتين وخسر مرتين.

ومن المقرر أن يلعب الترجي مع النادي البنزرتي في الدوري التونسي ثم مع مواطنه النجم الساحلي، ثم مع جوانينغ غالاكسي في دوري أبطال أفريقيا.

أما النادي الصفاقسي فمن المقرر أن يلعب مع اتحاد بن قردان في الدوري التونسي ثم مع بيراميدز وزاناكو والأهلي طرابلس في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وفي آخر 5 مباريات بين الترجي والصفاقسي في مختلف المسابقات، فاز الترجي مرتين، وفاز الصفاقسي مرتين أيضا، وتعادلا في واحدة.

ويقام الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم بنظام المجموعتين، وتتأهل ثلاثة أندية من كل واحدة لمرحلة المنافسة على اللقب، بينما تخوض بقية الأندية الصراع للبقاء في دوري الأضواء.

يشار إلى أن الترجي نال لقب الدوري التونسي في آخر 5 مواسم، وهو البطل التاريخي للمسابقة برصيد 31 لقبا مقابل 13 للأفريقي و10 للنجم الساحلي و8 للصفاقسي.

وقال أيمن دحمان لاعب الصفاقسي: ”مر الفريق بأيام صعبة لكن الجمهور دعمنا ولعب دورا كبيرا في الفوز اليوم. يجب أن نواصل العمل بنفس الروح“.

وتعاطف القائم مع دحمان عندما رد ضربة رأس من النيجيري أنايو إيوالا بعد دقائق من بداية الشوط الثاني قبل أن يتألق الحارس مجددا وينقذ مرماه من عدة فرص ببراعة. وأطلق إيوالا تسديدة رائعة من عند حافة المنطقة لكن دحمان تصدى لها قبل النهاية بثماني دقائق.

وعاد حارس أصحاب الأرض وتصدى لتسديدة أخرى من لاعب الوسط غيلان الشعلالي.

ودافع الصفاقسي ببسالة ليحافظ على الانتصار، فيما أخفق الترجي في الفوز للمباراة الرابعة على التوالي في كافة المسابقات، وغاب عن هز الشباك للمباراة الثالثة في كافة المسابقات أيضا.