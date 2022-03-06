الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الصفاقسي ضد الترجي في الدوري التونسي

تتجه أنظار عشاق الكرة التونسية، اليوم الأحد ، إلى ملعب ”الطيب المهيري“ لمتابعة المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الصفاقسي وضيفه الترجي في قمة مباريات الجولة التاسعة من عمر المجموعة الأولى للدوري التونسي.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة الصفاقسي ضد الترجي.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الثانية، عصر اليوم الأحد، بتوقيت تونس على ملعب ”الطيب المهيري“ بحضور الجماهير.

وتذاع المباراة عبر قناة الكأس الـ 2 بصوت المعلق هيكل الصغير.

مباراتنا القادمة

بطولة الرابطة المحترفة الأولى – الجولة 02 إياب

⚔️ الترجي الرياضي التونسي

🏟 ملعب الطيب المهيري

📆 الأحد 06 مارس 2022

🕑 14:00#سياساس_روح_البلاد pic.twitter.com/ZTgxviVjwG — Club Sportif Sfaxien (@CSSofficiel) March 5, 2022

ترتيب الفريقين

يحتل الصفاقسي المركز الرابع برصيد 13 نقطة بفارق 4 نقاط عن الترجي صاحب الصدارة، بينما يحتل اتحاد تطاوين المركز الثاني برصيد 16 نقطة وخلفه اتحاد بن قردان في المركز الثالث برصيد 15 نقطة.

ويعني الفوز تقدم الصفاقسي للمركز الثاني خلف الترجي، بينما يعني فوز الترجي تعزيز الصدارة وتوسيع الفارق مع تطاوين إلى 4 نقاط، كما أن التعادل يخدم الترجي قبل 5 جولات من نهاية مرحلة المجموعات.

ويقضي نظام الدوري التونسي بتأهل أول 3 فرق من كل مجموعة لتقام المرحلة النهائية بمشاركة 6 أندية تتنافس على اللقب بنظام المجموعة الواحدة ذهاباً وإياباً.

ويتفوق الترجي هجومياً على الصفاقسي بتسجيل 10 أهداف مقابل 8 أهداف واستقبل الصفاقسي 6 أهداف بينما يملك الترجي دفاعاً أقوى باستقبال 3 أهداف.

ويتفوق الترجي في آخر لقاءين ضد الصفاقسي بنتيجة 1-0 في مواجهة الدوري يوم الـ27 من أكتوبر الماضي ومباراة السوبر التونسي قبلها في شهر سبتمبر الماضي.

وكان آخر فوز للصفاقسي قبل 3 جولات يوم الـ13 من يناير 2021 في الدوري على ملعب الطيب المهيري.

أسلحة الصفاقسي

يحشد الصفاقسي أسلحته لتحقيق الفوز على الترجي والمنافسة بقوة على المراكز الأولى في المجموعة للتأهل للمرحلة النهائية.

ويقود الصفاقسي مدربه البرتغالي جورج كوستا الذي يسعى لتجاوز تراجع النتائج بعدما تلقى الفريق 3 هزائم متتالية أمام أهلي طرابلس الليبي وبيراميدز المصري بالكونفدرالية ثم الخسارة أمام نجم المتلوي بالدوري.

ويغيب عن صفوف الصفاقسي لاعبه علاء غرام للإصابة، بينما يعود الثلاثي: حارس المرمى أيمن دحمان، وأيمن الحرزي، وفراس شواط.

ومن المرجح أن يعتمد الصفاقسي على تشكيلة تضم حارس المرمى أيمن دحمان وأمامه رباعي خط الدفاع حسام دقدوق ومحمد بن علي ومحمد النصراوي ونور الزمان الزاموري.

ويقود خط الوسط وليد القروي وبجواره شادي الهمامي ونابي كمارا مع ثلاثي الهجوم فراس شواط وحسين علي وأيمن الحرزي.

أوراق الترجي

يتطلع الترجي بقيادة مديره الفني راضي الجعايدي لحسم الفوز على حساب الصفاقسي وتعزيز الصدارة وقطع خطوة واسعة نحو ضمان التأهل إلى المرحلة النهائية للدوري.

ويغيب عن الترجي لاعبه خليل شمام للإصابة، ويعتمد الجعايدي على تشكيلته التي تضم حارس المرمى معز بن شريفية وأمامه رباعي خط الدفاع هاني عمامو ومحمد أمين توجاي وزياد مشموم ومحمد أمين بن حميدة.

ويقود خط الوسط غيلان الشعلالي وبجواره محمد علي بن رمضان وعلى الأطراف رشاد العرفاوي وآنيو إيوالا، بينما يقود الهجوم كينغسلي إيدواه وصابر بوغرين.

وقال يامن بن ذكري، مدافع منتخب تونس الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن المواجهة بين الصفاقسي والترجي تبدو صعبة خاصة أن الفريقين لا يمران بأفضل أحوالهما في الدوري المحلي.

وأشار إلى أن الصفاقسي يعاني من تراجع النتائج أخيراً، ويفتقد الثقة بشكل واضح مؤكداً أن لقاء الترجي ثم بيراميدز في الكونفدرالية يحسمان مصير المدرب بصورة كبيرة.

وأوضح أن الترجي أيضاً لا يبدو في أفضل أيامه مع غياب أبرز نجومه حمدو الهوني الذي أثر بشكل كبير على الأداء الهجومي للفريق.