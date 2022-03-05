ترتيب الدوري التونسي.. الأفريقي يفشل في اقتناص الصدارة بتعادله مع النجم

تعادل الأفريقي مع نظيره النجم الساحلي، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، والتي تعد إحدى أهم المباريات في الموسم، وهي مواجهة الكلاسيكو التونسي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المحلي الممتاز لكرة القدم.

وأقيمت المباراة على استاد ”حمادي العقربي برادس“، بحضور الجماهير لأول مرة هذا الموسم بالنسبة إلى الفريق المستضيف، الأفريقي، وذلك بعدما أقرت السلطات التونسية عودة المشجعين إلى المدرجات، تزامنا مع تراجع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد.

وشهد الشوط الأول منافسة وسجالا قويا بين لاعبي الفريقين.

وسجل الهدف الأول للنجم الساحلي فيني كومبي في الدقيقة 26 من تسديدة رأسية رائعة.

قبل أن يتعادل سريعا إسكندر العبيدي للنادي الأفريقي مع الدقيقة 27، بعدما قابله هو الآخر عرضية ليسكنها برأسه في الشباك.

واستمر الشوط الثاني بنفس القوة وحاول الأفريقي اقتناص هدف الفوز، ولكن انتهت المباراة بالتعادل (1-1).

وبهذه النتيجة، وصل الأفريقي للنقطة الـ16 في وصافة جدول ترتيب الدوري التونسي، خلف ”المتصدر للمجموعة“ منستير برصيد 18 نقطة، فيما وصل رصيد النجم الساحلي للنقطة الـ11 في المركز الرابع.

ويخوض الفريقان منافسات البطولة ضمن المجموعة الثانية، بينما يأتي الترجي والصفاقسي على رأس المجموعة الأولى لموسم 2021-2022.

ويقام الدوري التونسي بنظام المجموعتين هذا الموسم، وتضم كل مجموعة 8 أندية، وتصعد 3 أندية عن كل مجموعة لمرحلة حسم اللقب التي تشمل 6 أندية، وتقام تلك المرحلة بنظام المجموعة الواحدة ذهابا وإيابا.

وفاز النجم الساحلي في لقاء الجولة الثانية لدور المجموعات هذا الموسم بنتيجة 1/0، يوم 28 أكتوبر الماضي.

ولم يفز الأفريقي في آخر 9 لقاءات ضد النجم الساحلي، منذ التغلب عليه في نهائي كأس تونس بنتيجة 4/1 يوم 13 مايو 2018.