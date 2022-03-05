رياضة

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأفريقي ضد النجم الساحلي في الدوري التونسي
تاريخ النشر: 05 مارس 2022 7:51 GMT
تاريخ التحديث: 05 مارس 2022 8:25 GMT

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأفريقي ضد النجم الساحلي في الدوري التونسي

يستضيف ملعب رادس اليوم السبت المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الأفريقي وضيفه النجم الساحلي في الجولة التاسعة للمجموعة الثانية ضمن منافسات الدوري التونسي لكرة

+A -A
المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

يستضيف ملعب رادس اليوم السبت المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الأفريقي وضيفه النجم الساحلي في الجولة التاسعة للمجموعة الثانية ضمن منافسات الدوري التونسي لكرة القدم.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الأفريقي ضد النجم الساحلي في الدوري التونسي، فإلى السطور القادمة:

الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة الساعة 14:00 اليوم السبت بتوقيت تونس على ملعب رادس بصافرة الحكم صادق السالمي.

وتنقل المباراة عبر قناة الكأس 2 بصوت المعلق هيكل الصغير.

ترتيب الفريقين
يحتل الأفريقي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة من 8 جولات بعدما حقق 4 انتصارات و3 تعادلات وتلقى خسارة وحيدة.

وسجل الأفريقي 6 أهداف وتلقى 3 أهداف، وتفصله 3 نقاط عن الاتحاد المنستيري صاحب الصدارة في هذه المجموعة ولكن المنستيري لعب 9 مباريات.

ويحتل النجم الساحلي المركز السادس في المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، وحقق الفريق انتصارين وتلقى خسارتين وتعادل 4 مرات وسجل 5 أهداف وتلقى مثلها.

ويقام الدوري التونسي بنظام المجموعتين هذا الموسم وتضم كل مجموعة 8 أندية، وتصعد 3 أندية عن كل مجموعة لمرحلة حسم اللقب التي تشمل 6 أندية وتقام تلك المرحلة بنظام المجموعة الواحدة ذهابا وإيابا.

وفاز النجم الساحلي في لقاء الجولة الثانية لدور المجموعات هذا الموسم بنتيجة 1/0 يوم 28 أكتوبر الماضي.

ولم يفز الأفريقي في آخر 9 لقاءات ضد النجم الساحلي منذ التغلب في نهائي كأس تونس بنتيجة 4/1 يوم 13 مايو 2018.

أسلحة الأفريقي
يحشد الأفريقي أسلحته لتحقيق الفوز في لقاء النجم الساحلي باحثا عن اعتلاء صدارة ترتيب المجموعة.

ويغيب عن صفوف الأفريقي حارس المرمى معز حسن للإيقاف وحمزة العقربي ونبيل عمارة للإصابة.

ومن المرجح أن يعتمد المدير الفني منتصر الوحيشي على تشكيلته التي تضم حارس المرمى سيف الدين شارفي، وأمامه رباعي خط الدفاع إسكندر العبيدي ونادر الغندري وغازي عبدالرازق ورامي البدوي.

ويقود خط الوسط أحمد خليل وبجواره لاري العزوني وخليل القصاب، ويقود خط الهجوم صابر خليفة وآدم الطاوس وياسين الشماخي.

أوراق النجم الساحلي
يسعى النجم الساحلي أيضا لتحسين نتائجه في الدوري بقيادة مدربه الفرنسي روجيه لومير.

وعانى النجم الساحلي مع لومير بسبب تراجع النتائج ولكنه حقق الفوز مؤخرا على مستقبل سليمان بنتيجة 2/0 يوم الأربعاء الماضي.

ويعيش النجم الساحلي بعض المتغيرات مع إضافة عناصر للجهاز الفني، شاكر الزواغي ومحمد القزاح مع رحيل المدرب المساعد رفيق المحمدي، كما أن هناك أنباء تتردد حول رحيل الإيفواري سليماني كوليبالي وفسخ عقده من طرف واحد بخلاف إصابة المدافع صلاح الدين الغدامسي وخضوعه لجراحة.

ومن المرجح أن يعتمد لومير على طريقة 3/4/3 بوجود حارس المرمى علي الجمل، وأمامه ثلاثي خط الدفاع زياد بوغطاس وصدام بن عزيزة وغفران نوالي.

ويقود خط الوسط أمين بن عمر وبجواره محمد ضاوي ويمينا حسين بن عيادة ويساراً يوسف اللوافي وفي الهجوم إيهاب المساكني ومعتز الزدام وستانلي أمباو.

وقال وسام العابدي مدافع الترجي والصفاقسي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن هذه المواجهة ستكون صعبة وقوية بين الفريقين موضحا أن المباراة ستقام بحضور جماهيري وهو ما يزيد من قوة المواجهة.

وأشار إلى أن النجم الساحلي لا يمر بأفضل أحواله ولكن هناك بعض عناصر الخبرة مثل إيهاب المساكني وأمين بن عمر موضحاً أن الأفريقي يسعى لتحقيق الفوز أيضا لاعتلاء الصدارة.

وأوضح أن الأفريقي لديه عدة عناصر مميزة، خاصة في خط الهجوم مثل صابر خليفة مؤكداً أن المباراة لها حسابات أخرى بدليل أن النجم الساحلي فرض التعادل على الترجي في دوري أبطال أفريقيا رغم كل الظروف الصعبة.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play