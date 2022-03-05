الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأفريقي ضد النجم الساحلي في الدوري التونسي

يستضيف ملعب رادس اليوم السبت المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الأفريقي وضيفه النجم الساحلي في الجولة التاسعة للمجموعة الثانية ضمن منافسات الدوري التونسي لكرة القدم.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الأفريقي ضد النجم الساحلي في الدوري التونسي، فإلى السطور القادمة:

🚩طاقم التحكيم 🏆الرابطة المحترفة الأولى – الجولة التاسعة

النادي الإفريقي 🆚 #النجم_الرياضي_الساحلي

✔️الصادق السالمي

✔️جمال الدرعي

✔️رمزي الحرش

✔️حمادي النابلي #ليتوال_تعيش pic.twitter.com/W8UXMpz2ox — Etoile Sportive Du Sahel🇹🇳النجم الرياضي الساحلي (@ESduSahel) March 4, 2022

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة الساعة 14:00 اليوم السبت بتوقيت تونس على ملعب رادس بصافرة الحكم صادق السالمي.

وتنقل المباراة عبر قناة الكأس 2 بصوت المعلق هيكل الصغير.

ترتيب الفريقين

يحتل الأفريقي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة من 8 جولات بعدما حقق 4 انتصارات و3 تعادلات وتلقى خسارة وحيدة.

وسجل الأفريقي 6 أهداف وتلقى 3 أهداف، وتفصله 3 نقاط عن الاتحاد المنستيري صاحب الصدارة في هذه المجموعة ولكن المنستيري لعب 9 مباريات.

ويحتل النجم الساحلي المركز السادس في المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، وحقق الفريق انتصارين وتلقى خسارتين وتعادل 4 مرات وسجل 5 أهداف وتلقى مثلها.

ويقام الدوري التونسي بنظام المجموعتين هذا الموسم وتضم كل مجموعة 8 أندية، وتصعد 3 أندية عن كل مجموعة لمرحلة حسم اللقب التي تشمل 6 أندية وتقام تلك المرحلة بنظام المجموعة الواحدة ذهابا وإيابا.

وفاز النجم الساحلي في لقاء الجولة الثانية لدور المجموعات هذا الموسم بنتيجة 1/0 يوم 28 أكتوبر الماضي.

ولم يفز الأفريقي في آخر 9 لقاءات ضد النجم الساحلي منذ التغلب في نهائي كأس تونس بنتيجة 4/1 يوم 13 مايو 2018.

🔴 المباراة القادمة 🏆الرابطة المحترفة الأولى – الجولة التاسعة

النادي الإفريقي 🆚 #النجم_الرياضي_الساحلي

🗓️ السبت 5 مارس 2022

🕓 الساعة 14:00

📍 الملعب الأولمبي برادس #ليتوال_تعيش pic.twitter.com/1C0cR88Hkl — Etoile Sportive Du Sahel🇹🇳النجم الرياضي الساحلي (@ESduSahel) March 3, 2022

أسلحة الأفريقي

يحشد الأفريقي أسلحته لتحقيق الفوز في لقاء النجم الساحلي باحثا عن اعتلاء صدارة ترتيب المجموعة.

ويغيب عن صفوف الأفريقي حارس المرمى معز حسن للإيقاف وحمزة العقربي ونبيل عمارة للإصابة.

ومن المرجح أن يعتمد المدير الفني منتصر الوحيشي على تشكيلته التي تضم حارس المرمى سيف الدين شارفي، وأمامه رباعي خط الدفاع إسكندر العبيدي ونادر الغندري وغازي عبدالرازق ورامي البدوي.

ويقود خط الوسط أحمد خليل وبجواره لاري العزوني وخليل القصاب، ويقود خط الهجوم صابر خليفة وآدم الطاوس وياسين الشماخي.

أوراق النجم الساحلي

يسعى النجم الساحلي أيضا لتحسين نتائجه في الدوري بقيادة مدربه الفرنسي روجيه لومير.

وعانى النجم الساحلي مع لومير بسبب تراجع النتائج ولكنه حقق الفوز مؤخرا على مستقبل سليمان بنتيجة 2/0 يوم الأربعاء الماضي.

صانع هدف إنتصار اليوم (العمري) و مسجّل الهدف (الشيخاوي) في صورة جميلة 👌🏻 pic.twitter.com/IzXseWoCgW — Etoile Sportive Du Sahel🇹🇳النجم الرياضي الساحلي (@ESduSahel) October 28, 2021

ويعيش النجم الساحلي بعض المتغيرات مع إضافة عناصر للجهاز الفني، شاكر الزواغي ومحمد القزاح مع رحيل المدرب المساعد رفيق المحمدي، كما أن هناك أنباء تتردد حول رحيل الإيفواري سليماني كوليبالي وفسخ عقده من طرف واحد بخلاف إصابة المدافع صلاح الدين الغدامسي وخضوعه لجراحة.

ومن المرجح أن يعتمد لومير على طريقة 3/4/3 بوجود حارس المرمى علي الجمل، وأمامه ثلاثي خط الدفاع زياد بوغطاس وصدام بن عزيزة وغفران نوالي.

ويقود خط الوسط أمين بن عمر وبجواره محمد ضاوي ويمينا حسين بن عيادة ويساراً يوسف اللوافي وفي الهجوم إيهاب المساكني ومعتز الزدام وستانلي أمباو.

وقال وسام العابدي مدافع الترجي والصفاقسي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن هذه المواجهة ستكون صعبة وقوية بين الفريقين موضحا أن المباراة ستقام بحضور جماهيري وهو ما يزيد من قوة المواجهة.

وأشار إلى أن النجم الساحلي لا يمر بأفضل أحواله ولكن هناك بعض عناصر الخبرة مثل إيهاب المساكني وأمين بن عمر موضحاً أن الأفريقي يسعى لتحقيق الفوز أيضا لاعتلاء الصدارة.

وأوضح أن الأفريقي لديه عدة عناصر مميزة، خاصة في خط الهجوم مثل صابر خليفة مؤكداً أن المباراة لها حسابات أخرى بدليل أن النجم الساحلي فرض التعادل على الترجي في دوري أبطال أفريقيا رغم كل الظروف الصعبة.