زوجة الحكم عبدالعزيز المسلك تناشد الاتحاد المغربي لعلاجه في الخارج.. وفوزي لقجع يرد

أثارت زوجة الحكم المغربي عبدالعزيز المسلك الجدل بمنشور عبر صفحة زوجها على موقع ”فيسبوك“ سرعان ما حذفته بعدما ناشدت خلالها الاتحاد المغربي (الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم)، للتدخل بشكل عاجل، ونقل زوجها للعلاج بالخارج، مؤكدة أن حالته الصحية حرجة جدًا.

ونشرت زوجة ”المسلك“، صورة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، علقت عليها بالقول: ”زوجي في حالة حرجة، وتتطلب العلاج خارج المغرب مستعجلًا، وأتمنى التدخل العاجل من لرئيس الجامعة فوزي لقجع“.

وقالت صحيفة ”أخبارنا“ المغربية إن زوجة الحكم المغربي حذفت المنشور فيما بعد، وأوضحت قائلة: ”المرجو عدم قراءة الكتابة والصورة بشكل خاطئ، فالجامعة الملكية المغربية ممثلة بشخص الرئيس فوزي لقجع تتكفل بجميع المصاريف من أول يوم إلى غاية اليوم، أما المقصود فهو استعجال سفره للخارج وشكرًا“.

وقال لقجع، في وقت لاحق إن الاتحاد سيتكلف بنقل المسلك، الذي تدهورت حالته الصحية بسبب معاناته من مرض السرطان؛ للعلاج بالخارج إذا رغب الأطباء بذلك.

وأوضح لقجع في تصريح لموقع ”24 ساعة“ المغربي، أن الجامعة المغربية تكفلت بعلاج المسلك، لكن ليس من اختصاصها تحديد ما إذا كان يستوجب سفره إلى الخارج من عدمه.

وأضاف لقجع أن الأخصائيين، وحدهم من لهم الحق بحسم أمر تلقيه العلاج في الخارج، وإذا تطلب الأمر ذلك فالجامعة ستتكفل بالأمر.

وشدد على أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تكفلت بمصاريف علاج المسلك، حين خضع للعلاج في مستشفى الشيخ زايد في الرباط، ومستعدة لمواصلة التكفل بالمصاريف، إن استدعى الأمر نقله إلى الخارج.

وكان الحكم ”المسلك“، قد تعرض لوعكة صحية خطيرة جراء مرض السرطان، أجبرته على الابتعاد عن التحكيم، منذ صيف العام الماضي، حيث التزم الحكم البالغ من العمر 31 عامًا الفراش، قبل أن تتدهور حالته أكثر خلال الفترة الحالية.

ويغادر المستشفى من وقت لآخر بناءً على طلبه، حتى يكون بالقرب من عائلته، غير أن حالته الصحية تدهورت هذه المرة بشكل كبير بعد مغادرته للمستشفى، وهو ما أظهرته الصورة التي نشرتها زوجته عبر حسابه الشخصي على ”فيسبوك“ تأثرًا بتدهور حالته الصحية في المنزل.

يشار إلى أن ”المسلك“ بدأ مسيرته مع التحكيم، في 2005، ونال الشارة الوطنية، العام 2011، وفي 2015، تُوج بجائزة أحسن حكم شاب.