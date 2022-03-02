تطورات الحالة الصحية لنجم مولودية الجزائر عبد النور بلخير

طمأن أيوب غزالة، مدافع فريق مولودية الجزائر، الجماهير على زميله عبد النور بلخير، مهاجم الفريق، بعد سقوطه أمس في مواجهة فريقه لنظيره نجم شباب مقرة، في اللقاء الذي جمعهما، مساء أمس الثلاثاء، في إطار الجولة الـ19 لمواجهات الدوري الجزائري.

وأظهرت اللقطات التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن ”بلخير“ شعر بآلام بعد خروجه مباشرة من أرضية الميدان، حيث تم استبداله في الدقيقة 70، ليجلس على ركبته، ويضع يده على قلبه، فيهرع إليه الجهاز الطبي لفريقه، الذي استدعى سيارة الإسعاف على الفور، والتي نقلته إلى المستشفى بدورها للاطمئنان على حالته الصحية.

وقال غزالة في تصريحات تلفزيونية، عقب المباراة: ”بلخير شعر ببعض التعب وآلام، ولكن هو الآن بصحة جيدة الحمدلله“.

كما أكدت صحيفة ”البلاد“ الجزائرية، أن ”بلخير بالفعل صحته مستقرة ولا تدعو للقلق، وما شعر به كان نتيجة التعب والإرهاق“.

وكان اتحاد العاصمة أهدر فرصة تصدر دوري الدرجة الأولى الجزائري لكرة القدم بعد خسارته 2-صفر أمام أمل، أمس الثلاثاء.

وافتتح عمار عبد المالك أوكيل التسجيل لأمل، الأربعاء، في الدقيقة 42، وضاعف سيف الدين بلعريبي بعد خمس دقائق من الشوط الثاني.

وبقي اتحاد العاصمة في المركز الثاني برصيد 33 نقطة من 19 مباراة، بفارق ثلاث نقاط خلف شباب بلوزداد المتصدر الذي خاض 17 مباراة.

وقفز مولودية الجزائر إلى المركز الثالث، متساويا مع اتحاد العاصمة في رصيد 33 نقطة لكن من 18 مباراة، بعدما سجل سامي فريوي هدفين ليقوده للفوز 2-1 على نجم مقرة.

وعادل نجم مقرة النتيجة في الدقيقة 35 عن طريق رمضان حيتالة بعد خمس دقائق من افتتاح فريوي للتسجيل، قبل أن يسجل المهاجم هدف الانتصار في الدقيقة 72.

ويملك بارادو 33 نقطة أيضا من 19 مباراة في المركز الرابع بعدما اكتفى بالتعادل دون أهداف مع مولودية وهران صاحب المركز 12.