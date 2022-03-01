نقل عبد النور بلخير لاعب مولودية الجزائر إلى المستشفى بعد شعوره بآلام في القلب (فيديو)

كشفت تقارير صحفية عن نقل عبد النور بلخير، نجم فريق مولودية الجزائر، إلى المستشفى بشكل سريع بعد سقوطه خلال مواجهة فريقه لنظيره نجم شباب مقرة، في اللقاء الذي جمعهما، مساء اليوم الثلاثاء.

وأظهرت اللقطات التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن ”بلخير“ شعر بآلالم بعد خروجه مباشرة من أرضية الميدان، حيث تم استبداله في الدقيقة 70، ليجلس على ركبته، ويضع يده على قلبه، فيهرع إليه الجهاز الطبي لفريقه، الذي استدعى سيارة الإسعاف على الفور، والتي نقلته إلى المستشفى بدورها للاطمئنان على حالته الصحية.

وأوضحت صحيفة ”النهار“ الجزائرية، أن ”الطاقم الطبي للفريق تدخل لإسعافه قبل أن يُنقل إلى المستشفى على متن سيارة الإسعاف“.

وقفز مولودية الجزائر إلى المركز الثالث، متساويًا مع اتحاد العاصمة في رصيد 33 نقطة لكن من 18 مباراة، بعدما سجل سامي فريوي هدفين ليقوده للفوز 2-1 على نجم مقرة.

وعادل نجم مقرة النتيجة في الدقيقة 35 عن طريق رمضان حيتالة بعد 5 دقائق من افتتاح فريوي للتسجيل، قبل أن يسجل المهاجم هدف الانتصار في الدقيقة 72.

ويملك بارادو 33 نقطة أيضًا من 19 مباراة في المركز الرابع بعدما اكتفى بالتعادل دون أهداف مع مولودية وهران صاحب المركز 12.

وغادر نصر حسين داي منطقة الهبوط بفوزه 2-1 على هلال شلغوم العيد بفضل ثنائية فارس عقون، ومراد بن عياد، ليضع حدًا إلى 6 هزائم متتالية.

ورفع نصر حسين داي رصيده بهذا الانتصار إلى 17 نقطة من 19 مباراة في المركز 14، متقدمًا بنقطة واحدة على هلال شلغوم العيد.

وواصل أولمبي المدية انهياره، وتعرض لهزيمته 12 على التوالي في الدوري بخسارته 2-1 أمام جمعية أولمبي الشلف صاحب المركز العاشر الذي انتزع النقاط الثلاث بفضل هدف عبد العزيز ليث في الدقيقة قبل الأخيرة.

وتعادل وداد تلمسان متذيل الترتيب دون أهداف مع سريع غليزان صاحب المركز قبل الأخير.