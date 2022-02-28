رسميا.. رشيد الطاوسي مدربا للرجاء البيضاوي خلفا لفيلموتس

أعلن الرجاء البيضاوي المنافس في دوري المحترفين المغربي لكرة القدم، اليوم الإثنين، تعاقده مع المدرب رشيد الطاوسي خلفا للبلجيكي مارك فيلموتس، الذي أقيل من منصبه الأسبوع الماضي بسبب سوء النتائج وتراجع الأداء.

وقال الرجاء عبر صفحته بموقع ”فيسبوك“ إنه تعاقد مع الطاوسي كمدرب جديد للفريق الأول بعقد يمتد لموسم ونصف الموسم.

وكان الطاوسي ضمن الإدارة الفنية التابعة لاتحاد الكرة المغربي، قبل أن تختاره اللجنة الفنية للنادي مدربا جديدا.

وسبق للطاوسي (63 عاما) تدريب الرجاء في 2016، لكنه رحل بسبب ظروف صعبة في ظل أزمة مالية كان يمر بها النادي.

وتصدر الرجاء البيضاوي المجموعة الثالثة في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بالعلامة الكاملة بعد فوزه الثالث تواليا، وكان على حساب حوريا الغيني، ليرفع رصيده إلى تسع نقاط.

ويحتل الرجاء المركز الثاني في الدوري المحلي، متأخرا بفارق خمس نقاط عن جاره وحامل اللقب الوداد.

وتولى الطاوسي تدريب منتخب المغرب للشباب، وقاده إلى دور الثمانية لكأس العالم عام 1997، وحقق ثلاثية تاريخية مع المغرب الفاسي عام 2011 بإحراز لقب كأس العرش وكأس الاتحاد الأفريقي وكأس السوبر الأفريقي.

إقالة فيلموتس

وأعلن نادي الرجاء إقالة مدربه البلجيكي مارك فيلموتس قبل أيام.

وقال الرجاء في بيان على موقعه الرسمي في الإنترنت إن الإدارة قررت فسخ التعاقد مع المدرب البلجيكي وطاقمه المساعد.

وجاءت إقالة فيلموتس رغم البداية القوية للفريق في دوري أبطال أفريقيا، لكن نتائج الرجاء في الدوري المحلي كانت سيئة.

ومن المقرر أن يلعب الرجاء مع اتحاد طنجة ثم نهضة بركان في الدوري المغربي، قبل أن يواجه حوريا الغيني ثم أمازولو الجنوب أفريقي ثم وفاق سطيف في دوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن الرجاء البيضاوي المغربي حقق فوزه الثاني على التوالي بالمجموعة الثانية، بعد انتصاره خارج أرضه 1/0 على وفاق سطيف الجزائري بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، يوم الجمعة الماضي، قبل أن يتفوق 1/0 على حوريا من غينيا.

ويتصدر الرجاء المجموعة بـ9 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 6 نقاط لأمازولو، وثلاث نقاط لوفاق سطيف في المركز الثالث.

وحصد الرجاء 34 نقطة من 18 مباراة، ويحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري المغربي، ويتأخر بـ5 نقاط عن المتصدر الوداد.