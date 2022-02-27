ترتيب مجموعة بيراميدز في الكونفدرالية بعد الفوز على الصفاقسي

فاز بيراميدز في الوقت القاتل 1-صفر على ضيفه الصفاقسي التونسي ليواصل مسيرته المثالية بكأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، اليوم الأحد.

ففي المجموعة الأولى سجل المدافع علي جبر هدف الفوز لبيراميدز من ضربة رأس بعد ركلة ركنية من عبد الله السعيد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع ليحسم المواجهة العربية.

ورفع الفريق المصري رصيده إلى 9 نقاط في صدراة المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة مقابل 3 نقاط للصفاقسي في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف أهلي طرابلس الليبي.

ويلعب أهلي طرابلس مع زاناكو الزامبي خاوي الرصيد في وقت لاحق اليوم.

بينما خسر المصري البورسعيدي بهدف متأخر خارج أرضه أمام أوتوهو دويو من الكونجو.

واستقبل المصري البورسعيدي هدفًا في الدقيقة 87 من ضربة رأس رولاند أكوري ليخسر في الكونجو بالمجموعة الثالثة.

وتوقف رصيد فريق المدرب معين الشعباني عند 4 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف أوتوهو دويو.

ويتصدر مازيمبي المجموعة بست نقاط.