الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الترجي والنجم الساحلي في دوري أبطال أفريقيا

يستضيف ملعب (حمادي العقربي) في رادس بالعاصمة التونسية المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الترجي والنجم الساحلي عملاقي الكرة التونسية، اليوم السب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح المواجهة التونسية بين الترجي والنجم الساحلي ، فإلى السطور التالية:

النجم الساحلي يسعى لـ"انتفاضة أفريقية" أمام غريمه الترجي https://t.co/RnRL0g8BVD pic.twitter.com/a6CpUJPfvm — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 25, 2022

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب (حمادي العقربي)، في الساعة الثانية عصر اليوم السبت بتوقيت تونس ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3 بصوت المعلق عصام الشوالي.

ترتيب المجموعة

يتصدر الترجي ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط بعد فوزه على جوانينج غالاكسي البوتسواني بنتيجة 4/1 ثم تعادله مع شباب بلوزداد الجزائري في ملعب الأخير بنتيجة 1/1.

ويحتل النجم الساحلي المركز الثالث برصيد نقطتين بعدما تعادل مع شباب بلوزداد في تونس دون أهداف، ثم تعادله مع جوانينج جالاكسي في بوتسوانا بنتيجة 1/1.

ويلعب، مساء اليوم السبت، فريق شباب بلوزداد مع مضيفه جوانينج غالاكسي في الجولة ذاتها.

دوري أبطال أفريقيا.. شباب بلوزداد يتعادل مع الترجي التونسي https://t.co/cnxMGz3uo8 pic.twitter.com/UJwlJ0FSfG — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 19, 2022

وفاز النجم الساحلي بآخر مواجهة جمعته بالترجي، يوم 26 مايو الماضي، بنتيجة 1/0 في دور الـ32 ببطولة كأس تونس، وفاز أيضًا قبلها النجم الساحلي بنتيجة 2/0، في شهر مارس الماضي، بالدوري بينما حقق الترجي آخر فوز له على النجم الساحلي، يوم 1 يناير 2021، بنتيجة 2/0 بالدوري.

كيف يفكر الجعايدي؟

يراهن الترجي في مواجهة النجم الساحلي على الأداء الجماعي الذي يحاول المدير الفني راضي الجعايدي تطبيقه منذ توليه المهمة.

وقال المدير الفني راضي الجعايدي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن فريقه جاهز لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل مواصلة المشوار، موضحًا أن مواجهة النجم الساحلي صعبة للغاية.

وأشار إلى أن النجم الساحلي فريق متمرس، ويملك خبرات البطولات القارية، مؤكدًا أنه سعيد بمواجهة مدربه السابق الفرنسي روجيه لومير المدير الفني للنجم الساحلي الذي سبق له قيادة منتخب تونس وتدرب معه.

ويفتقد الترجي خدمات لاعبه الليبي حمدو الهوني للإصابة، ولكن راضي الجعايدي يعتمد على الأداء الجماعي، وهو ما جعله يؤكد أن فريقه لن يتأثر بغياب الهوني رغم قدرات اللاعب الليبي.

ويتباين أسلوب لعب الجعايدي بين طريقة 4/2/3-1 و4/3/3، ولكن لا خلاف على مشاركة حارس المرمى معز بن شريفية، وأمامه رباعي خط الدفاع: هاني عمامو، ومحمد توجاي، وزياد مشموم، وأمين بن حميدة.

ويقود خط الوسط فوسيني كوليبالي، وقد يلعب بجواره الثنائي: غيلان الشعلالي، ومحمد علي بن رمضان، بمسافة واحدة لغلق خط الوسط دفاعيًا بينما قد يتحول بن رمضان لصانع ألعاب لتتحول الطريقة إلى 4/2/3/1.

ويقود خط الهجوم كينغسلي إدواه، وصابر بوغرين، وفاروق ميموني، أو أنايو إيوالا.

ماذا يدور في عقل لومير؟

يبحث الفرنسي روجيه لومير المدير الفني للنجم الساحلي عن تحقيق الفوز وهو الهدف الرئيس له لإنعاش آماله في التأهل.

ورغم صعوبة مواجهة الكلاسيكو التونسي بين النجم الساحلي والترجي إلا أن لومير قد يراها فرصة مهمة لمنحه الثقة وتحقيق الفوز الأول بالمجموعة.

واعترف لومير بأن فريقه يمر بظروف صعبة في ظل بحثه عن إعادة بناء الفريق مجددًا، ولكنه يعلم تمامًا أهمية مواجهة الترجي فهي تحدٍ كبير.

وأشار لومير في المؤتمر الصحفي إلى أنه ينتظر رد فعل قوي من لاعبي فريقه في مباراة الترجي وحصد الفوز الأول بالمجموعة بعد ضياع الفوز أمام النجم الساحلي.

ويفتقد النجم الساحلي خدمات حارس مرماه المخضرم أيمن المثلوثي، ويعتمد لومير أيضًا على طريقة 4/2/3/1 بوجود حارس المرمى علي الجمل، وأمامه رباعي خط الدفاع: صلاح الدين الغدامسي، وغفران النوالي، وحسين بن عيادة، ويوسف العوافي.

ويقود خط الوسط مالك بعيو، وبجواره جاك مبي، وأمامهما معتز الزمزمي، وعلى الأطراف: إيهاب المساكني، وياسين العمري، وسليماني كوليبالي.

وقال وسام العابدي نجم منتخب تونس الأسبق لشلكة ”إرم نيوز“ إن مواجهة الكلاسيكو بين الترجي والنجم الساحلي لها حسابات مهمة ستفصل وترسم ملامح النتيجة.

وأوضح أن الترجي يلعب بشكل منظم وجماعي، ولكنه يفتقد أخطر أسلحته الهجومية بغياب حمدو الهوني فهو لاعب سريع ويصنع الفارق.

وأشار إلى أن النجم الساحلي لديه أيضًا مدرب قدير ويجيد غلق المساحات وهو روجيه لومير بخلاف بعض العناصر المميزة مثل بن عيادة، والمساكني، وخبرات بعيو.