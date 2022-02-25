النجم الساحلي يسعى لـ"انتفاضة أفريقية" أمام غريمه الترجي

يسعى النجم الساحلي لتحقيق انتفاضة عندما يواجه غريمه اللدود الترجي في قمة أفريقية بنكهة تونسية في المجموعة الثالثة بدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم غدا السبت.

وتعثر النجم الساحلي بقيادة مدربه الفرنسي المخضرم روجيه لومير في بداية دور المجموعات بعد تعادله مع شباب بلوزداد الجزائري وجالكسي البوتسواني.

ويأمل لومير في تجاوز البداية المتعثرة وتحقيق انتصاره الأول في المجموعة أمام الترجي المتصدر.

ويتصدر الترجي المجموعة الثالثة بأربع نقاط من مباراتين ويتقاسم النجم الساحلي وشباب بلوزداد المركز الثاني بنقطتين لكل فريق، بينما يتذيل جلاكسي الترتيب بنقطة واحدة.

ويدرك مدرب النجم الساحلي أن أي تعثر جديد سيعقد فرصه في التأهل لدور الثمانية لأرفع مسابقات الأندية القارية.

وقال لومير في مؤتمر صحفي: ”عملنا بجدية من أجل تحقيق نتيجة جيدة وينتظر ان تكون مواجهة الترجي نقطة تحول ليستعيد النجم الساحلي الأمل“.

وأضاف المدرب الذي يستعد لمواجهة لاعبه السابق راضي الجعايدي مدرب الترجي ”نأمل أن يحتفل جمهور النجم الساحلي بالفوز على الترجي المتصدر“.

ولعب الجعايدي مدرب الترجي ضمن تشكيلة تونس التي قادها الفرنسي لومير للتتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية الوحيد في تاريخها عام2004.

وقال الجعايدي في مؤتمر صحفي: ”تجمعني ذكريات كثيرة ورائعة مع لومير وتعلمت منه الكثير“.

ولن تكون مهمة النجم الساحلي سهلة أمام غريمه الساعي للفوز أمام جمهوره لأحكام قبضته على الصدارة ودعم فرصه في التأهل للدور المقبل.

وأضاف مدرب الترجي: ”احتفظ بالذكريات الرائعة لنفسي وأركز على المباراة لأن الترجي مطالب دائما بالفوز“.

ويدرك الترجي أن الهزيمة ستكلفه خسارة القمة لذلك يتوقع أن يشتعل الصراع بين الفريقين لحصد العلامة كاملة.