شباب بلوزداد يتكفل بمصاريف سفر وفاق سطيف لجنوب أفريقيا بسبب الأزمة المالية

قرر نادي شباب بلوزداد الجزائري التكفل بمصاريف سفر وفاق سطيف إلى جنوب أفريقيا، لمواجهة فريق أمازولو الجنوب أفريقي في دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي وفاق سطيف الجزائري، يوم السبت المقبل، مع الجنوب أفريقي فريق أمازولو، في الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويعاني فريق وفاق سطيف الجزائري من أزمة مالية خانقة في الفترة الأخيرة ألقت بظلالها على الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

واقترب الفريق الجزائري من التخلف عن السفر لجنوب أفريقيا، بسبب الأزمة المالية، ما دفعه لتقديم شكوى للحكومة الجزائرية بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها الفريق.

وتكفلت إدارة نادي شباب بلوزداد الجزائري، بسفر غريمه المحلي، إلى جنوب أفريقيا لخوض مباراته أمام أمازولو بدوري أبطال أفريقيا.

ويحتل وفاق سطيف المركز الثالث بنقطتين، بينما يتذيل أمازولو المجموعة بنقطة واحدة.

وفيما يلي نص بيان إدارة شباب بلوزداد:

كواجب وطني، ومن باب التضامن والأخوة في المجال الرياضي وبين أندية كرة القدم بصفة خاصة.

قررت إدارة فريق شباب بلوزداد أن تتحمل مصاريف سفرية وتنقل ممثل الكرة الجزائرية وفاق سطيف لجنوب أفريقيا والتي ستكون عبر رحلة خاصة إلى مدينة ”ديربان“ حيث سيواجه الوفاق فريق ”أمازولو “ الجنوب أفريقي يوم 25 من الشهر الجاري في إطار الجولة الثالثة من دور مجموعات رابطة أبطال أفريقيا.

وفاق سطيف النادي الذي مثل وشرف الكرة الجزائرية في العديد من المنافسات الخارجية والذي سبق وأن توج برابطة الأبطال الأفريقية، سيجد أمامه كل التسهيلات في هذه الرحلة.

بالتوفيق لممثل الكرة الجزائرية وفاق سطيف في هذه المنافسة.