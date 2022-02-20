رغم بدايته القوية بدوري أبطال أفريقيا.. إقالة مارك فيلموتس من تدريب الرجاء المغربي

أعلن نادي الرجاء المنافس في دوري المحترفين المغربي لكرة القدم إقالة مدربه البلجيكي مارك فيلموتس اليوم الأحد.

وقال الرجاء في بيان في موقعه الرسمي في الإنترنت أن الإدارة قررت فسخ التعاقد مع المدرب البلجيكي وطاقمه المساعد.

وجاءت إقالة فيلموتس رغم البداية القوية للفريق في دوري أبطال أفريقيا حيث يتصدر المجموعة الثانية بست نقاط من مباراتين عقب تغلبه على أمازولو الجنوب أفريقي ووفاق سطيف الجزائري.

لكن نتائج الرجاء في الدوري شهدت تراجعا حيث تعادل في آخر أربع مباريات ليبتعد بثماني نقاط عن الوداد حامل اللقب بعد 17 جولة.

ولم يوضح الرجاء هوية المدرب المسؤول عن الفريق في الفترة المقبلة والتي تبدأ بمواجهة شباب السوالم يوم الثلاثاء ثم الحرية الغيني في دوري الأبطال مطلع الأسبوع المقبل.

يذكر أن نادي الرجاء البيضاوي المغربي حقق فوزه الثاني على التوالي بالمجموعة الثانية، بعد انتصاره خارج أرضه 1-0 على وفاق سطيف الجزائري بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم يوم الجمعة الماضي.

أحرز هدف اللقاء الوحيد محمد أزريدة في الدقيقة 71، ليكرر الرجاء نتيجة مباراته الأولى بالفوز على أمازولو في المغرب الأسبوع الماضي.

وتصدر الرجاء المجموعة بست نقاط من مباراتين مقابل ثلاث نقاط لوفاق سطيف في المركز الثاني، الذي يتقاسمه مع أمازولو من جنوب أفريقيا.