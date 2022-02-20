عد إلى الجزائر.. يوسف بلايلي يتعرض لهتافات عنصرية من جماهير ريمس

تعرض الدولي الجزائري يوسف بلايلي مهاجم نادي بريست لهتافات عنصرية خلال مباراة ناديه ضد ريمس في الدوري الفرنسي.

وقامت جماهير استاد ريمس بتوجيه هتافات عنصرية إلى يوسف بلايلي، وطالبته بالعودة إلى بلده الأصلي الجزائر.

وواصلت الجماهير حملة الهتافات العنصرية ضد ”بلايلي“، وقالت إن مكانه ليس في فرنسا وعليه الرحيل فورًا.

يُذكر أن ”بلايلي“ انتقل إلى بريست خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، في صفقة انتقال حر.

وجاء انتقال ”بلايلي“ إلى الدوري الفرنسي بعد فسخ تعاقده مع قطر القطري، في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وحقق رين، اليوم الأحد، فوزًا عريضًا على تروا (4-1)، في إطار الجولة الـ25 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتقدَّم المهاجم سيرهو جيراسي لرين (ق14) من المباراة، التي أقيمت على ملعب راوزهون، معقل رين، وأضاف جيراسي الهدف الثاني (ق20).

وقلّص المهاجم الإيطالي إيك يوجبو الفارق لصالح تروا (ق39).

وأضاف المهاجم مارتن تيريه الهدف الثالث لأصحاب الأرض (ق75).

واختتم المهاجم جايتان لابورد أهداف رين، بتسجيل الهدف الرابع (ق87).

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد رين إلى 40 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمّد رصيد تروا عند 21 نقطة في المركز الـ17.