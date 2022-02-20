ترتيب مجموعة بيراميدز بعد الفوز على زاناكو في الكونفدرالية الأفريقية

أحرز فاجري لاكاي هدفين ليقود بيراميدز المصري للفوز 2- صفر على مضيفه زاناكو الزامبي وتصدر مجموعته في كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اليوم الأحد.

وهز المهاجم الجنوب أفريقي المنضم في يناير كانون الثاني، الشباك في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع بالشوط الأول بعد تمريرة رائعة من رمضان صبحي.

وضاعف لاكاي النتيجة قبل سبع دقائق على النهاية بعد تمريرة جيدة أخرى من صانع اللعب المخضرم عبد الله السعيد.

وواصل بيراميدز، وصيف البطل في 2020، انطلاقته الجيدة في دور المجموعات بعدما افتتح مشواره الأسبوع الماضي، بالفوز على أهلي طرابلس الليبي.

ويتصدر بيراميدز المجموعة الأولى بست نقاط قبل أن يخوض الصفاقسي التونسي، الذي يملك ثلاث نقاط، مباراته ضد أهلي طرابلس في وقت لاحق اليوم الأحد.

وفيما يلي جدول ترتيب مجموعة بيراميدز في الكونفدرالية: