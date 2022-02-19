الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الترجي وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

يخوض الترجي التونسي مواجهة قوية ضد مضيفه شباب بلوزداد الجزائري مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة شباب بلوزداد ضد الترجي ، فإلى السطور القادمة:

🔥المباراة القادمة

🏆رابطة الأبطال الإفريقية دور المجموعات ( الجولة 2)

شباب بلوزداد 🆚 الترجي التونسي

🗓️السبت 19 فيفري 2022

🕔 الساعة 20:00

🏟️ ملعب 05 جويلية -الجزائر

🏁 ثلاثي التحكيم : طاقم تحكيم مصري

محمد عادل السيد حسين (حكم رئيسي) و مساعديه سمير جمال سعد أحمد توفيق علي pic.twitter.com/7Q8xYi5MhF — CR.BELOUIZDAD شباب بلوزداد (@Crbelouizdadoff) February 18, 2022

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة الساعة 20:00 بتوقيت الجزائر وتونس على ملعب (5 جويلية) بصافرة الحكم المصري محمد عادل.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3 بصوت المعلق المصري علي محمد علي.

ترتيب الفريقين

يتصدر الترجي ترتيب المجموعة الثالثة بفوزه على جوانينج جالاكسي البوتسواني بنتيجة 4/0 في الجولة الأولى بينما تعادل شباب بلوزداد الجزائري مع النجم الساحلي التونسي بالجولة الماضية دون أهداف.

وتأهل شباب بلوزداد إلى مرحلة المجموعات بعد تخطيه عقبة أكوا يونايتد النيجيري بالفوز بنتيجة 2/0 عقب الخسارة بنتيجة 1/0 في الدور التمهيدي.

وصعد الترجي في الدور التمهيدي على حساب الاتحاد الليبي بعد التعادل دون أهداف والفوز بنتيجة 1/0.

تاريخ المواجهات

تقابل الفريقان من قبل في بطولة الأندية العربية لأبطال الدوري عام 1995 في نصف النهائي وفاز الترجي بهدف نظيف.

وتجدد الموعد بين الفريقين في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بالموسم الماضي وتبادل الفريقان الفوز بنتيجة 2/0 وفاز الترجي بركلات الترجيح.

أسلحة شباب بلوزداد

يبحث شباب بلوزداد عن تحقيق الفوز على ملعبه على حساب الترجي بعدما تعادل مع النجم الساحلي في الجولة الماضية.

وقال المدرب البرازيلي ماركوس باكيتا المدير الفني لفريق شباب بلوزداد في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن فريقه سيخوض اللقاء باحثاً عن تحقيق الفوز وحسم النقاط الثلاث.

وصول بعثة الفريق منذ قليل إلى مطار الهواري بومدين بالجزائر 🇧🇪⚽🛬#ESPERANCE_SPORTIVE_DE_TUNIS pic.twitter.com/uHBpBxYLPm — Espérance Sportive De Tunis (@ESTunis1919) February 17, 2022

وأكد أن البداية كانت جيدة في مرحلة المجموعات بالتعادل مع النجم الساحلي موضحا أن شباب بلوزداد سيلعب لتحقيق الفوز على الترجي.

ويخوض بلوزداد المواجهة دون حضور جماهيري، ويعتمد الفريق على تشكيلته التي تضم حارس المرمى أحمد عبدالقادر، وأمامه رباعي خط الدفاع سفيان بوشار وشعيب قداد ومختار بلخيثر والقائد شمس الدين نساخ.

ويقود خط الوسط ثابتي العربي وزكريا دراوي وحسام الدين مرزيق، بينما يقود خط الهجوم كريم العريبي وخالد بوسليو وثابتي العربي.

أوراق الترجي

يسعى الترجي لتعزيز انطلاقته بدور المجموعات بعد الفوز العريض على جوانينج غالاكسي البوتساني.

وقال المدرب راضي الجعايدي المدير الفني لفريق الترجي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: ”مواجهة بلوزداد لن تكون سهلة على الإطلاق في ظل قيمة المنافس بخلاف أنه يلعب على أرضه“.

وأشار إلى أن عدم حضور الجماهير سيكون نقطة سلبية ضد شباب بلوزداد ولكن المباراة ستكون قوية بين الفريقين وحافلة بالندية.

Good Morning everybody / صباح الخير جميعا / Bonjour à tous 🔥 NEXT MATCH 🔥 ⚽ 🇩🇿@CRBelouizdadoff 🆚 @ESTuniscom🇹🇳

🕙 Sat 19 Feb 20:00 (UTC+1)

🏆 #TotalEnergiesCAFCL Gr C Day 2

🏟 5th July Stadium

📲 #CRBEST

📺 #beIN_Sports pic.twitter.com/yOeEkQabfX — Espérance de Tunis ❤️💛 الترجي التونسي (@ESTuniscom) February 18, 2022

ويعتمد الترجي على تشكيلته التي تضم حارس المرمى معز شريفية، وأمامه محمد توجاي وهاني عمامو وزياد مشموم ومحمد أمين بن حميدة في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط فوسيني كوليبالي وبجواره غيلان الشعلالي ومحمد علي بن رمضان، مع ثلاثي الهجوم حمدو الهوني وكينغسلي إيدواه وأنايو إيوالا.

ويرى السوداني عبدالمنعم شطة، رئيس الإدارة الفنية الأسبق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، في تصريحاته لشبكة ”إرم نيوز“ أن الترجي فريق قوي ومميز ويحاول إعادة بناء صفوفه مع مدربه الجديد راضي الجعايدي.

وأوضح أن شباب بلوزداد لديه مدرب مخضرم وصاحب خبرات بقيمة باكيتا ويستطيع أن يقدم كرة منظمة مؤكدا أن المباراة ستكون خارج التوقعات ولكن غياب الجماهير سيلقي بظلاله على شباب بلوزداد.