الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة وفاق سطيف ضد الرجاء في دوري أبطال أفريقيا

يخرج الرجاء المغربي، مساء اليوم الجمعة، لمواجهة من العيار الثقيل أمام مضيفه وفاق سطيف الجزائري ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة وفاق سطيف ضد الرجاء في دوري أبطال أفريقيا:

Travelling squad✈️ Find out which players have made the trip to Alger🇩🇿 to face #ESS tomorrow as part of #TotalEnergiesCAFCL🏆 group stage day 2🦅#CluboftheCentury🇲🇦 #DimaRaja pic.twitter.com/AyTPafXhNz — Raja Club Athletic (@RCAofficiel) February 17, 2022

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة بتوقيت الجزائر والمغرب على ملعب (5 جويلية) بدون حضور جماهيري.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3 بصوت المعلق عصام الشوالي.

ترتيب الفريقين

يتصدر وفاق سطيف ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط بعد فوزه بالجولة الأولى على حساب حوريا الغيني بنتيجة 1-0 خارج ملعبه.

ويحتل الرجاء المركز الثاني برصيد 3 نقاط بعد أن فاز بنفس النتيجة على ضيفه أمازولو الجنوب أفريقي.

ويلتقي في نفس التوقيت أمازولو ضيفه حوريا في جنوب أفريقيا.

🌟 لاعب الأسبوع 🌟 محسن متولي يفوز بتصويت أفضل لاعب في الجولة الأولى من دوري أبطال إفريقيا! 🔝 النجم المغربي سجل هدف الفوز للرجاء أمام أمازولو وحصد لفريقه أول ثلاث نقاط في دور المجموعات هذا الموسم. 👏#TotalEnergiesCAFCL | @RCAofficiel pic.twitter.com/oZ1jJuxoLc — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) February 16, 2022

وتأهل وفاق سطيف إلى دور المجموعات بعد تخطيه فورتون الغيني بعدما تبادلا الفوز بنتيجة 3-0 وصعد الفريق الجزائري بركلات الترجيح في الدور التمهيدي.

وتخطى الوفاق عقبة نواذيبو الموريتاني بنتيجة 2-0 بعد الخسارة بنتيجة 1-3 في الدور التمهيدي الأخير.

وتأهل الرجاء بعد تخطيه عقبة أويلرز الليبيري بالفوز ذهابا وإيابا بنفس النتيجة 2-0.

تاريخ المواجهات

تقابل الفريقان من قبل عدة مرات بدأت بلقاء دور المجموعات (ربع النهائي) بدوري أبطال العرب 2007 وفاز وفاق سطيف بالجزائر بنتيجة 2-0 وفاز الرجاء في المغرب بنتيجة 1-0.

وتعادل الفريقان بنتيجة 1-1 في كأس أندية شمال أفريقيا للأبطال وفاز وفاق سطيف بنتيجة 2-0 في الجزائر.

وتجدد الموعد في ثمن نهائي دوري أبطال أفريقيا 2015 وتبادل الفريقان التعادل بنتيجة 2-2 وفاز وفاق سطيف بنتيجة 4-1 بركلات الترجيح.

أسلحة وفاق سطيف

يبحث وفاق سطيف عن تحقيق الفوز الثاني على التوالي لاعتلاء قمة ترتيب المجموعة خاصة بعد البداية القوية بالفوز خارج الديار.

وقال المدرب التونسي نبيل الكوكي المدير الفني لفريق وفاق سطيف في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: ”جاهزون لخوض هذه المواجهة رغم أننا لا نلعب على أرضنا وبدون جمهورنا ولكننا نستطيع التأقلم مع الظروف“.

وأضاف: ”مواجهة الرجاء ستكون صعبة بكل المقاييس كعادة لقاءات دوري الأبطال كما أن الفريقين لهما اسم كبير وبالتالي ستحظى بالمتابعة القوية“.

ويعتمد الكوكي على تشكيلته التي تضم حارس المرمى زكريا بوحلفاية وأمامه رباعي خط الدفاع حسين لعريبي وهشام بلقروي وعبدالحق ديباري وهواري فرحاني.

ويقود خط الوسط أمير قراوي وبجواره القائد أكرم جحنيط وأحمد قندوسي، مع ثلاثي خط الهجوم عبدالمؤمن جابو وعبدالرحيم دغموم وإبراهيم بودبوس.

وقال المدرب الجزائري نبيل نغيز لشبكة ”إرم نيوز“، إن بداية وفاق سطيف في دور المجموعات تبشر جماهيره بخطى ثابتة نحو ربع النهائي خاصة أنه على الجانب النظري ستكون المنافسة قائمة مع الرجاء.

وأوضح أن الرجاء أقوى منافسي وفاق سطيف وبالتالي الفريق بحاجة للفوز وحصد الانتصار لتصدر المجموعة منذ البداية ثم محاولة تحقيق الفوز ذهابا وإيابا على أمازولو لتأكيد التأهل.

وأشار إلى أن جابو سيكون ورقة مهمة للضغط على دفاع الرجاء، خاصة أن الفريق المغربي لديه تنظيم تكتيكي جيد ويلعب كرة مميزة.

📌قام مسؤولي الرجاء البيضاوي بمناسبة الإجتماع التقني بتكريم نادي وفاق سطيف بهدايا تذكارية وشكر على حفاوة

الإستقبال.#TotalEnergiesCAFCL #TeamESS ⭐️⭐️#AllezLEntente 🏁🦅 pic.twitter.com/pG3njqVGjh — Entente Sportive Sétifienne (@essetifienne) February 17, 2022

أوراق الرجاء

يأمل الرجاء حصد الفوز على حساب وفاق سطيف من أجل تعزيز انطلاقته في دور المجموعات بعدما اقتنص فوزا صعبا من أمازولو.

وقال المدرب البلجيكي مارك فيلموتس المدير الفني للرجاء في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن فريقه يدرك جيدا مدى صعوبة مهمته في لقاء وفاق سطيف حتى لو أقيمت المباراة بدون جمهور.

وأوضح أن الرجاء في مرحلة بناء فريق جديد وسيكون مهما مواصلة المشوار في دوري الأبطال بالتوازي مع عملية البناء التي تستغرق بعض الوقت، مؤكدا أنه لا ينشغل حاليا بأي انتقادات.

ويفتقد الرجاء حارس مرماه أنس الزنيتي بجانب المهاجم حميد أحداد وفابريس نجوما للإصابة.

ويعتمد فيلموتس على تشكيلته التي تضم حارس المرمى مروان فخر وأمامه رباعي خط الدفاع مروان هدهودي وجمال حركاس ومحمد ناهيري وعبد الجليل جبيرة.

ويقود خط الوسط عمر العرجون وبجواره زكريا الوردي ومحمد أزريدة مع ثلاثي الهجوم محسن متولي وكاديما كابونجو وبيني باديبانجا.

وقال التونسي لسعد الشابي المدير الفني الأسبق للرجاء لشبكة ”إرم نيوز“، إن الرجاء لديه عناصر تملك بالفعل الخبرات مثل محسن متولي وباهيري وجبيرة، ولكن هناك عناصر واعدة تحتاج للوقت.

وأشار إلى أن المباراة ستكون في كل الأحوال خارج أي توقعات، خاصة أن الفريقين لديهما طموح الانتصار.