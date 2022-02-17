الكشف عن موعد مباراة الزمالك والوداد بدوري أبطال أفريقيا

تلقى نادي الزمالك المصري خطاباً رسمياً من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ يفيد بتحديد يوم 26 فبراير (شباط) الجاري الحالي، موعداً للقاء الفريق الأبيض مع مضيفه الوداد البيضاوي المغربي في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الرابعة بمرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وذكر الزمالك عبر موقعه الإلكتروني الرسمي اليوم الخميس، أن النادي تلقى إخطاراً رسمياً من ”كاف“ يفيد بإقامة المباراة على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

ويلتقي الزمالك، الذي يمتلك 5 ألقاب في المسابقة القارية، كان آخرها عام 2002، السبت المقبل، مع ساغرادا أسبيرانسا الأنغولي في الجولة الثانية للمجموعة.

جدير بالذكر أن الزمالك تعادل مع بترو أتلتيكو الأنجولي بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات.

ويتقاسم الفريق المصري المركز الثاني في ترتيب المجموعة مع بيترو أتلتيكو الأنغولي برصيد نقطة واحدة، عقب تعادلهما 2-2 في مستهل مبارياته بالمجموعة بملعب القاهرة الدولي، بفارق نقطتين خلف الوداد البيضاوي (المتصدر)، الذي تغلب 3-0 على ضيفه ساغرادا في الجولة الأولى.

على الجانب الآخر، نجح فريق الوداد المغربي، في الفوز على ساغرادا الأنجولي، بثلاثية مقابل لا شيء، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ستاد مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

ويحل فريق الوداد المغربي ضيفًا على بترو أتلتيكو الأنجولي، يوم السبت المقبل أيضًا على ملعب 11 نوفمبر، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.