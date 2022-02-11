دوري أبطال أفريقيا: النجم الساحلي يتعادل مع شباب بلوزداد

تعادل النجم الساحلي التونسي سلبيًا مع ضيفه شباب رياضي بلوزداد الجزائري، اليوم الجمعة، في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة في دوري أبطال أفريقيا.

وعلى الملعب الأولمبي حمادي العقربي فشل لاعبو الفريقين في استغلال أي من الفرص المتاحة، قبل أن يحصل شباب رياضي بلوزداد على فرصة التقدم في النتيجة بعدما حصل على ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة من المباراة، لكن خيرالدين مرزوقي أضاعها، لتنتهي المباراة على نتيجة التعادل السلبي.

⏱️ 𝐅𝐔𝐋𝐋 𝐓𝐈𝐌𝐄! 🇹🇳 @ESS_Officiel 0-0 @Crbelouizdadoff 🇩🇿 Both sides share the points in group C's #TotalEnergiesCAFCL opener after a late missed penalty for the visitors! 🤝#ESSCRB pic.twitter.com/UfBVEm4vHR — TotalEnergies CAFCL – TotalEnergies CAFCC 🏆 (@CAFCLCC) February 11, 2022

ورفع التعادل رصيد كل فريق إلى نقطة، وهذه أول مباراة رسمية بين النجم الساحلي وشباب رياضي بلوزداد.

ولحساب المجموعة ذاتها يلعب الترجي الرياضي التونسي مع جوانينغ غالاكسي من بوتسوانا، غدًا السبت، على الملعب الأولمبي حمادي العقربي.

ومن المقرر أن يلعب النجم الساحلي مع جوانينغ غالاكسي في الجولة الثانية ثم مع الترجي في الجولتين الثالثة والرابعة، قبل أن يواجه شباب رياضي بلوزداد وجوانينغ غالاكسي في الجولتين الخامسة والسادسة.

أما شباب رياضي بلوزداد فمن المقرر أن يلعب مع جوانينغ غالاكسي في الجولة الثانية، قبل أن يواجه الترجي مرتين، على أن يلعب في الجولتين الخامسة والسادسة مع النجم الساحلي، وجوانينغ غالاكسي.

وكان النجم الساحلي قد نال لقب دوري أبطال أفريقيا مرة وحيدة وكانت، العام 2007، في حين لم يسبق لشباب رياضي بلوزداد الجزائري التتويج باللقب القاري من قبل.

وكان الأهلي المصري قد نال لقب دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي بالفوز 3/0 على كايزرشيفس في المباراة النهائية لينال الأهلي اللقب للمرة الثانية على التوالي ويرفع رصيده إلى 10 ألقاب في البطولة، وهو رقم قياسي، مقابل 5 ألقاب لكل من الزمالك، ومازيمبي.

أما ”ماميلودي صن داونز“ فقد سبق أن حقق لقب دوري أبطال أفريقيا مرة وحيدة وكانت، في العام 2016، على حساب الزمالك في النهائي.

في المقابل لم يسبق للهلال السوداني التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا من قبل.