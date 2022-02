دوري أبطال أفريقيا: النجم الساحلي يتعادل مع شباب بلوزداد

تعادل النجم الساحلي التونسي سلبيًا مع ضيفه شباب رياضي بلوزداد الجزائري، اليوم الجمعة، في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة في دوري أبطال أفريقيا.

وعلى الملعب الأولمبي حمادي العقربي فشل لاعبو الفريقين في استغلال أي من الفرص المتاحة، قبل أن يحصل شباب رياضي بلوزداد على فرصة التقدم في النتيجة بعدما حصل على ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة من المباراة، لكن خيرالدين مرزوقي أضاعها، لتنتهي المباراة على نتيجة التعادل السلبي.

⏱️ 𝐅𝐔𝐋𝐋 𝐓𝐈𝐌𝐄!

🇹🇳 @ESS_Officiel 0-0 @Crbelouizdadoff 🇩🇿

Both sides share the points in group C's #TotalEnergiesCAFCL opener after a late missed penalty for the visitors! 🤝#ESSCRB pic.twitter.com/UfBVEm4vHR

— TotalEnergies CAFCL – TotalEnergies CAFCC 🏆 (@CAFCLCC) February 11, 2022