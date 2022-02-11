الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة النجم الساحلي وشباب بلوزداد بدوري أبطال أفريقيا

يستضيف ملعب (حمادي العقربي) في رادس بالعاصمة التونسية، مواجهة عربية خالصة تجمع بين النجم الساحلي التونسي وضيفه شباب بلوزداد الجزائري في ديربي شمال أفريقي مثير.

وتقام المباراة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وترصد (إرم نيوز) في التقرير التالي، أبرز ملامح مواجهة النجم الساحلي وشباب بلوزداد فإلى السطور القادمة:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الخامسة مساء اليوم الجمعة، بتوقيت تونس وتوقيت الجزائر أيضا.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3 بصوت المعلق محمد بركات.

مشوار الفريقين

تخطى النجم الساحلي عقبة الجيش الرواندي في الدور التمهيدي بنتيجة 1-1 في رواندا ثم الفوز بنتيجة 4-0 في تونس.

وتأهل شباب بلوزداد في الدور التمهيدي على حساب أكوا يونايتد النيجيري بعد الخسارة في نيجيريا بنتيجة 1-0 ثم الفوز في الجزائر بنتيجة 2-0.

وصعد الفريق الجزائري في الدور التمهيدي الثاني على حساب أسيك ميموزا الإيفواري بعد الخسارة في الذهاب بكوت ديفوار بنتيجة 3-1 ثم الفوز إيابا في الجزائر بنتيجة 2-0.

أسلحة النجم الساحلي

يتطلع فريق النجم الساحلي التونسي لتقديم صورة مميزة وعبور عقبة دور المجموعات من أجل المنافسة مجددا على تحقيق اللقب القاري.

وأكد الفرنسي روجيه لومير المدير الفني للنجم الساحلي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، أن فريقه جاهز لهذه المواجهة الصعبة أمام منافس محترم وصعب المراس.

وأشار إلى أن الانتصار على شباب بلوزداد سيكون بمثابة قبلة الحياة للفريق؛ لأنه سيعيد الثقة للاعبيه في الفترة القادمة.

ولم يفز النجم الساحلي في آخر 6 مباريات بالدوري التونسي منذ أن حقق الفوز على الأفريقي يوم 28 أكتوبر الماضي.

وأبرم النجم الساحلي عدة صفقات شتوية لتدعيم صفوفه في شهر يناير المنقضي، بعد قرار رفع إيقاف القيد إثر جدولة مستحقات الأهلي المصري في صفقة انتقال سليماني كوليبالي للفريق التونسي.

وضم النجم الساحلي إيهاب المساكني ونبيل مقني وحسام بن علي، بينما رحل الطيب المزياني إلى أبها السعودي.

ومن المرجح أن يلعب لومير بطريقة 3-4-3 بوجود حارس المرمى علي الجمل وأمامه ثلاثي خط الدفاع صدام بن عزيزة وبوعلام مصمودي وصلاح الدين غيدامسي.

ويقود خط الوسط مالك بعيو وبجواره سليم بو خنشوش ويمينا محمد الحبيب يكن ويسارا ياسين العمري مع ثلاثي الهجوم زين الدين بوتمان وعماد اللواتي وياسين الشيخاوي.

أوراق شباب بلوزداد

يبحث شباب بلوزداد عن تحقيق نتيجة إيجابية في ظل صعوبة المنافسة في هذه المجموعة بجانب الترجي التونسي وجوانينج جالاكسي البوتسواني.

ويتصدر شباب بلوزداد جدول ترتيب الدوري الجزائري برصيد 36 نقطة من 17 مباراة خاضها الفريق.

وقال البرازيلي ماركوس باكيتا المدير الفني لفريق شباب بلوزداد في المؤتمر الصحفي قبل المباراة:“ المهمة ليست سهلة ولكننا متحمسون لتحقيق نتيجة إيجابية ”.

وأشار إلى أن فريقه لن يغبر فلسفته وسيلعب من أجل الفوز رغم أنه يخوض المواجهة خارج الديار.

ويعتمد شباب بلوزداد على تشكيلته التي تضم حارس المرمى أحمد عبد القادر وأمامه رباعي خط الدفاع شعيب قداد وسفيان بوشار وأحمد آيت عبد السلام وشمس الدين نساخ.

ويقود خط الوسط زكريا دراوي وبجواره حسام مرزيق وثابتي العربي ومحمد إسلام بكير وفي الهجوم كريم عريبي وخير الدين مرزوقي.

وأكد أحمد أيوب المدرب العام الأسبق لمنتخب مصر والنادي الأهلي لـ“إرم نيوز“ أن مواجهة النجم الساحلي وبلوزداد ستكون بمثابة صراع مثير بين مدربين كبيرين بقيمة باكيتا ولومير.

وأوضح أن بلوزداد يضع رهانه على جاهزية اللاعب كريم عريبي الذي قدم مستويات رائعة مع النجم الساحلي قبل رحيله إلى نيم الفرنسي.

وأشار إلى أن خبرة الشيخاوي مع النجم الساحلي ستكون مهمة لتحقيق الفوز بجانب خبرة إيهاب المساكني أيضا.