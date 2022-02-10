كوت ديفوار تعلن استضافة أمم أفريقيا للمحليين (CHAN) بدلا من الجزائر.. والأخيرة ترد

أعلنت حكومة كوت ديفوار، أنها ستستضيف بطولة أمم أفريقيا للمحليين (CHAN)، والمقرر إقامتها في عام 2023، بدلا من الجزائر.

وكان من المقرر أن تستضيف الجزائر نسخة 2023 من بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين، ولكن الحكومة الإيفوارية أعلنت أنها ستنظم الـ(CHAN) قبل وقت كاف من أمم أفريقيا بنفس العام.

وأصدرت الحكومة الإيفوارية، بيانًا رسميًا قالت فيه إن الأمين العام للكاف، أومبا فيرون، أبدى إعجابه الكبير بجاهزية ملاعب كوت ديفوار لاحتضان بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023؛ وهو ما دفعها لتنظيم بطولة المحليين أيضًا.

كما أكد رئيس وزراء كوت ديفوار، أن بلاده ستستضيف بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 المقررة في الفترة من 23 يونيو إلى 23 يوليو 2023. ولكن قبل ذلك بوقت طويل، ستستضيف نسخة 2023 من بطولة الأمم الأفريقية (CHAN) المخصصة للاعبين الذين يلعبون في البطولات الوطنية في القارة.

يذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قال عن طريق أمينه العام، موسينجو أومبا فيرون، إنه ”راضٍ للغاية“ عن التقدم المحرز في الأعمال الجارية في كوت ديفوار قبل كأس الأمم الأفريقية 2023 في الدولة.

وقال الأمين العام لـ CAF خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الإيفواري باتريك أتشي: ”لقد رأيت أن الأمور تسير بشكل جيد للغاية. الملاعب قيد الإنشاء كالجواهر. كوت ديفوار رفعت مستوى عاليا للغاية“.

وأضاف: ”كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار ستكون معيارًا لتنظيم المسابقات في القارة“.

كما أعلن موسينجو أومبا فيرون عن افتتاح مكتب CAF في نهاية أبريل 2022 في أبيدجان، مع حوالي عشرة موظفين.

الجزائر تنفي، وتؤكد استعدادها لتنظيم البطولة

على الجانب الآخر، رفض شرف الدين عمارة رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم الاعتراف بسحب تنظيم البطولة من بلاده، مؤكدًا أنها ستقام في موعدها بالجزائر.

وقال عمارة في تصريحات للتلفزيون الرسمي للجزائر: ”كأس أمم أفريقيا للمحليين 2023 ستقام رسميا بالجزائر وفي موعدها“.

وأضاف: ”الأخبار المتداولة من قبل الصحافة الإيفوارية مجرد شائعة لا حقيقة لها“.

وتابع: ”الدولة الجزائرية تسهر على تنظيم بطولة (CHAN) في وقتها، وما يتردد عن سحب تنظيم البطولة شائعات بعيدة كل البعد عن الحقيقة“.

واختتم: ”الجزائر جاهزة لاحتضان كأس أمم أفريقيا للمحليين في موعدها، مطلع العام المقبل“.