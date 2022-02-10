دوري أبطال أفريقيا.. الترجي والنجم الساحلي يتطلعان لبداية موفقة بدور المجموعات

يتطلع الترجي بطل تونس ووصيفه النجم الساحلي لبداية موفقة عندما يستضيفان غلاكسي البوتسواني وشباب بلوزداد الجزائري على الترتيب في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

ويستضيف النجم الساحلي شباب بلوزداد في مواجهة عربية ساخنة غدا الجمعة بينما يلتقي الترجي مع جلاكسي بعد غد السبت ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وسيحاول الفريقان التونسيان تحقيق بداية موفقة في البطولة رغم افتقادهما للياقة المباريات بسبب توقف نشاط الدوري التونسي لأكثر من شهرين نتيجة مشاركة منتخب البلاد في بطولتي كأس العرب وكأس الأمم الأفريقية.

وقال راضي الجعايدي مدرب الترجي ”رغم طول توقف نشاط البطولة لكننا استفدنا وخضنا العديد من المباريات الودية استعدادا لخوض المباراة الأولى بدور المجموعات“.

وعزز بطل تونس صفوفه بالتعاقد مع المهاجم النيجيري كينجسلي إيدو ولاعب الوسط المغربي صابر بوغرين والمدافع هاني عمامو.

وأضاف مدرب الترجي ”عملنا على تطوير أداء الفريق وأساليب اللعب خاصة بعد تعزيز صفوف الفريق بلاعبين يتمتعون بإمكانيات جيدة“.

وسيفقد الترجي جهود مدافعه الجزائري عبد القادر بدران بعد إصابة عضلية ستبعده عن الملاعب لمدة شهر.

وسيحاول النجم الساحلي الاستفادة من اللعب على أرضه لحصد النقاط الثلاث أمام ضيفه غدا الجمعة.

ويعول فريق المدرب المخضرم الفرنسي روجيه لومير على خبرته للتغلب على منافسه الجزائري وتحقيق بداية موفقة ضمن منافسات المجموعة وتعزيز آماله في بلوغ دور الثمانية.

وسبق للترجي التتويج بدوري أبطال افريقيا أربع مرات في أعوام 1994 و2011 و2018 و2019 بينما نال النجم الساحلي اللقب مرة واحدة في 2007.