منع غريليش ورياض محرز ووكر من دخول إحدى الحانات ومانشستر سيتي ينفي سُكرهم (فيديو)

أظهرت لقطات مصورة نجم مانشستر سيتي ومنتخب إنجلترا جاك غريليش وهو يتم رفض دخوله إلى حانة، مساء الأحد الماضي، وبصحبته زميليه الجزائري رياض محرز وكايل ووكر.

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، إن مقطع فيديو انتشر عبر ”تيك توك“ أظهر الدولي الإنجليزي الذي انتقل إلى مانشستر سيتي مقابل 100 مليون جنيه إسترليني بصحبة زميليه ووكر ومحرز أمام إحدى الحانات.

وقال الشخص الذي صور ونشر الفيديو، إن غريليش كان في حالة ”سُكر لدرجة أنه يتعذر عليه الدخول أو السير دون مساعدة“، حيث يمكن أيضًا سماع الشخص الذي يصور وهو يقول: ”غضب جاك، لا يُسمح له بالدخول، انظر إليه“.

وظهر غريليش وهو يرتدي غطاء رأس أبيض بصحبة بعض الأشخاص أثناء محاولة دخول حانة في وسط مدينة مانشستر مع عدد من الأشخاص الآخرين حوله، ويبدو أنه تبادل بعض الكلمات القصيرة مع حراس الحانة قبل مغادرة المكان.

وقال سيتي إن الفيديو تم تصويره في الساعة الـ 8 مساء يوم الأحد، وإن أيا من اللاعبين لم يخرق قواعد النادي نظرا لحصولهم على إجازة، يوم الإثنين، قبل التدريب اليوم، قبل استضافة برنتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الأربعاء.

كما دحض النادي أي إشارة إلى أن اللاعبين كانوا في حالة سُكر ويصر على أن قرارهم كان عدم الذهاب إلى حانة ”قلعة ألبرت“ المزدحمة.

ومن المؤكد أن لاعب خط الوسط يخاطر بغضب مديره الفني الإسباني بيب غوارديولا بعد أقل من شهرين من استبعاده مع فيل فودين؛ ”لعدم حضور جلسة التعافي وهو في حالة مناسبة“.

وجلس اللاعبان على مقاعد البدلاء من قبل المدير الفني للمباراة وبعد ذلك كشف عن أن الأمر لا يتعلق فقط بالاعتماد على سياسة التناوب بين لاعبيه.

وبعد جلوسه مع الثنائي، أوضح غوارديولا: ”في فترة عيد الميلاد، أعطي اهتمامًا كبيرًا للسلوك داخل الملعب وخارجه. وعندما يكون (السلوك) خارج الملعب غير لائق، فلن يلعبوا“.

وغريليش ليس غريبا على السلوك السيئ خارج الملعب، وتصدر عناوين الصحف في مارس/آذار 2020، بعد أن اصطدم بسيارته بمركبتين ثابتتين بعد حفلة أقيمت أثناء فترة الإغلاق إثر تفشي كوفيد-19.

ووقع الحادث بعد ساعات فقط من نشر غريليش مقطع فيديو يحث المواطنين على البقاء في المنزل من أجل إنقاذ أرواح الآخرين في فترة تفشي الوباء، وقد مُنع من القيادة لمدة تسعة أشهر وغرامة 82،499 جنيه إسترليني.

وتم استبعاد غريليش أيضًا من تشكيلة فريقه السابق أستون فيلا من قبل المدير الفني آنذاك ريمي غارد في عام 2015، بعد ليلة صاخبة في ملهى ليلي في مانشستر.

وعانى قائد أستون فيلا السابق من بداية بطيئة مع سيتي بعد انتقاله إلى استاد الاتحاد، حيث شارك في 24 مباراة في جميع المسابقات مع فريق غوارديولا، وسجل ثلاثة أهداف وصنع ثلاث تمريرات حاسمة خلال هذه الفترة.