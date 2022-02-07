التشكيلة المثالية لكأس الأمم الأفريقية 2021 (صورة)

ضمت التشكيلة المثالية لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، التي أعلنها الاتحاد القاري (الكاف) اليوم الإثنين، المصري محمد صلاح والمغربي أشرف حكيمي.

وشهدت تشكيلة البطولة، التي توج بها المنتخب السنغالي بعد فوزه 4/2 في ركلات الترجيح على نظيره المصري في النهائي، أمس الأحد، بعد وقت إضافي، أيضا وجود المدافع المصري الشاب محمد عبد المنعم ومواطنه لاعب وسط أرسنال محمد النني.

وأعلن (الكاف) عبر حسابه على موقع ”تويتر“ تشكيلة ضمت أربعة لاعبين من البطلة السنغال بقيادة أفضل حارس في البطولة إدوارد ميندي، والمدافع ساليو سيس، ولاعب الوسط نامباليس ميندي، والمهاجم ساديو ماني، بالإضافة إلى الكاميروني فينسنت أبو بكر هداف البطولة.

وضمت التشكيلة أيضا لاعبين اثنين من بوركينا فاسو التي خسرت من السنغال في قبل النهائي، هما المدافع إدموند تابسوبا ولاعب الوسط بلاتي توري.

وشهدت تشكيلة البدلاء وجود المصريين محمود حمدي (الونش)، وأحمد أبوالفتوح، ولاعب الوسط المغربي سفيان بوفال، والحارس الكاميروني أندريه أونانا، وزميله المدافع كولينز فاي، ولاعب الوسط أندريه زامبو أنجيسا، والمهاجم كارل توكو إيكامبي.

ومن السنغال كاليدو كوليبالي مدافع نابولي الإيطالي، والمهاجم فمارا ديديو، ومهاجم بوركينا فاسو برتران تراوري. وضمت القائمة أيضا لاعب وسط جزر القمر يوسف متشانجاما.

هل أخطأ محمد صلاح بانتظار ركلة الترجيح الخامسة أمام السنغال؟ https://t.co/5cnra2db27 pic.twitter.com/sMzLsxWBCf — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 7, 2022

وعوض المنتخب السنغالي خسارته للكأس في النسخة الماضية، بعد أن فاز بها منتخب الجزائر، كما أن منتخب السنغال خسر بركلات الترجيح في نهائي 2022 أمام الكاميرون.

ولأول مرة في تاريخ كأس الأمم الأفريقية، يلجأ فريق إلى الوقت الإضافي في 4 مباريات متتالية، حيث لعبت مصر 120 دقيقة في 3 مباريات سابقة أمام: ساحل العاج، والمغرب، والكاميرون.

ونجح منتخب السنغال في تحقيق الفوز في أول مواجهة مصيرية من 3 مباريات ضد مصر، حيث سيلتقيان مجددا في مباراتي ذهاب وإياب في الدور الأخير لتصفيات كأس العالم، في مارس المقبل.

الكشف عن سر زجاجة محمد أبوجبل حارس منتخب مصر التي ساعدته في التصدي لركلات الترجيح (فيديو) https://t.co/3BHaYDb4iL pic.twitter.com/ohmk0jLG9W — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 7, 2022

وسدد ساديو ماني، الذي أهدر ركلة جزاء في الدقيقة السابعة، ركلة الترجيح الخامسة على يمين الحارس محمد أبو جبل، ليحسم اللقب بعدما سدد محمد عبدالمنعم في القائم، في حين أنقذ إدوار مندي ركلة من مهند لاشين.

وأحرز كاليدو كوليبالي، وعبدو ديالو، وبامبا ديانغ، ركلات الترجيح الأخرى للسنغال، في حين أنقذ أبو جبل ركلة من بونا سار.

وسجل البديلان أحمد سيد (زيزو)، ومروان حمدي، ركلتي ترجيح لمصر.