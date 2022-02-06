رياض محرز وتايلور ينتظران مولودهما الأول (صورة)

كشفت تايلور وارد زوجة النجم الجزائري رياض محرز عن حملها، وذلك بنشر صورة لهما معًا في عطلة فاخرة في جزر المالديف مع سلسلة من صور للأشعة تظهر الجنين في رحمها.

وظهر الزوجان محرز البالغ عمره 30 عامًا وتايلور يرتديان الزي الأبيض وهو يضع يده على بطنها المنتفخ من جراء الحمل، بينما هي كانت تحمل صور أشعة الجنين.

وكتبت عارضة الأزياء ، ابنة دون وارد: ”حيث تبدأ الحياة والحب لا ينتهي أبدًا..“ ، لينطلق الأصدقاء بتهنئة الزوجين، حيث كتبت أوليفيا بوين لصديقتها: ”مبروك يا أميرة. سعيدة جدًا لكما“.

وتايلور هي واحدة من بنات داون الأربع وزوجها لاعب كرة القدم السابق أشلي وارد (51 عامًا).

وتزوجت عارضة الأزياء البالغة من العمر 23 عامًا وجناح مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز وفقا للشريعة الإسلامية الشهر الماضي ووقعا عقدًا لضمان زواجهما قانونًا بموجب الشريعة الإسلامية.

وأكدت تايلور أنها تزوجت من محرز عبر تعليق على حسابها في انستغرام، وكشفت حينها أن الزوجين يخططان لحفل آخر في المملكة المتحدة لجعل زواجهما قانونيًا في البلاد.

وودع المنتخب الجزائري نهائيات كأس الأمم الافريقية التي توجت بها السنغال من الدور الأول، لكن محرز أكد فيما بعد أن الخروج المبكر سيدفع الفريق للعودة بقوة واستعادة ثقة الجماهير في الفريق مرة اخرى من أجل التأهل إلى كأس العالم في قطر.

واحتلت الجزائر حاملة اللقب ذيل ترتيب المجموعة الخامسة في البطولة التي استضفتها الكاميرون بنقطة واحدة بعد الهزيمة أمام كوت ديفوار وغينيا الاستوائية والتعادل مع سيراليون.

واعترف جناح مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز عبر صفحته في موقع فيسبوك بأن الفريق بالكامل لم يقدم أفضل ما لديه خلال البطولة القارية.

وأشار قائد المنتخب الجزائري إلى الحملة التي طالته وكذلك باقي اللاعبين بسبب هذا الخروج المفاجئ من البطولة، قبل أن يؤكد أن ما حدث سيكون درسا لعودة الفريق بقوة في المستقبل القريب.

وقاد محرز فريقه سيتي لفوز كبير 4-1 على فولهام عندما سجل ثنائية ليمنح فريقه بطاقة التأهل للدور الخامس في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت.