عبدالرزاق حمدالله يعلن تكفله ببناء منزل مُجهز لأسرة الطفل ريان

أعلن المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم نادي الاتحاد السعودي عن تكفله ببناء منزل مجهز بالكامل لأسرة الطفل ريان، الذي سقط في بئر بمدينة شفشاون شمالي المملكة المغربية قبل 6 أيام، ولقي حتفه.

واجتاحت حالة من الحزن منصات التواصل الاجتماعي في العالم بعد إعلان وفاة الطفل المغربي ريان الذي سقط في بئر بمدينة شفشاون المغربية.

وقال حمدالله في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع ”إنستغرام“: ”لقد مررنا بخمسة أيام قاسية جدا وخطفت قلوبنا نحن المغاربة وكل العرب والمسلمين بل حتى العالم أجمع، ننتظر خروج روح ابننا من ذلك البئر لكن قدر الله أن تخرج تلك الروح من البئر إلى عنان السماء إلى جنة الفردوس الأعلى“.

”حمدنا الله وشكرناه على كل شيء أخذ ريان وهو أحن به منا وأولى به منا“.

”وبهذا المصاب أتقدم بأحر تعازي لعائلة ريان وأسأل الله أن يرزقهم الصبر والسلوان“.

”وقد قررت وباسمي واسم عائلتي وباسم كل المغاربة والمسلمين أن أساعد وأدخل القليل من الفرحة على عائلة ريان، والديه وإخوته وأهديهم منزلا مجهزا بالكامل ونسأل الله أن يتقبل منا ويجعلها في ميزان حسنات كل المسلمين“.

”هذه مساعدة من أخ الى إخوته والله ولي التوفيق“.

”وأرجو أيضا وهذه دعوة لكل من يستطيع مساعدتهم فليفعل ذلك من ممثلين ومغنين ورياضيين ومسؤولين ومشهورين جزاكم الله خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله“.

View this post on Instagram A post shared by Hamdallah Abderrazzak (@abderrazak_hamdallah)

وكان الطفل البالغ خمسة أعوام قد سقط الثلاثاء في بئر بجانب بيت العائلة في قرية إغران قرب مدينة شفشاون (شمالا) في حادث عرضي، وفق ما أوردته وسائل الإعلام المحلية، ومنذ الأربعاء أثارت مأساته اهتماما وتعاطفا على نطاق واسع في المغرب وفي العالم العربي وخارجه.

وظلت الآمال قائمة لإخراجه حيا لكنها تضاءلت مع مرور الوقت، حيث باشرت فرق الإنقاذ منذ الأربعاء عملية معقدة للوصول إليه واجهتها عدة صعوبات، بحسب ما أوضحت السلطات المحلية طيلة الأيام الماضية.

كما ظل والداه متمسكين بالأمل في ملاقاته حيا بحسب ما نقلت عنهما وسائل إعلام محلية الجمعة، وقد شوهدا قبيل إخراجه بلحظات عند مدخل النفق، حيث بدا الأب منهارا يرتدي جلبابا صوفيا من الطراز المغربي التقليدي، بينما ظهرت الأم أكثر ثباتا، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.

وقد رافقا معا جثمان ريان في سيارة الإسعاف التي نقلته إلى مستودع الأموات.