صامويل إيتو يحفز لاعبي الكاميرون: عليكم نسيان مصر والتركيز لتجاوز الجزائر والتأهل للمونديال (فيديو)

واصل صامويل إيتو، أسطورة الكاميرون ورئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم، تحفيز لاعبي المنتخب الوطني، رغم الخسارة في قبل نهائي كأس الأمم الأفريقية أمام مصر بركلات الترجيح، حيث حث لاعبيه على تجاوز الجزائر والتأهل لكأس العالم.

وقدم الحارس محمد أبو جبل أداء رائعا وأنقذ ركلتي ترجيح، ليقود مصر إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية للمرة العاشرة في تاريخها، والثانية في آخر ثلاث بطولات، بالفوز 3-1 على الكاميرون صاحبة الضيافة، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بدون أهداف، يوم الخميس.

وصعدت مصر بقيادة محمد صلاح لمواجهة زميله في ليفربول ساديو ماني والسنغال في النهائي يوم الأحد المقبل، بينما تلعب الكاميرون مع بوركينا فاسو على المركز الثالث يوم السبت في ياوندي.

وستكون هذه أول مواجهة مصيرية من ثلاث بين المنتخبين في نحو شهرين، حيث سيلتقيان في مواجهتين فاصلتين؛ من أجل التأهل لنهائيات كأس العالم في نهاية مارس/ آذار المقبل.

وفي التوقيت ذاته سيلتقي المنتخب الكاميروني مع نظيره الجزائري في مواجهتين ذهاب وعودة؛ من أجل تحديد المتأهل بينهما إلى نهائيات كأس العالم في نهاية العام الحالي في قطر.

وكعادته عقب المباراة، دخل إيتو غرفة خلع ملابس لاعبي الكاميرون وألقى كلمة بثتها صحيفة ”الهداف“ الجزائرية، وتحدث فيها إيتو بحماس عن ضرورة نسيان الخسارة أمام مصر، والتركيز على مواجهتي الجزائر من أجل التأهل لكأس العالم للمرة الثامنة في تاريخ الكاميرون.

وأثار إيتو ضجة كبيرة بتصريحاته للاعبي منتخب بلاده يوم الاثنين الماضي، والتي وصف فيها مواجهة مصر في قبل النهائي ”بالحرب“، لكن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمصر رد عليه بتصريح ناري قائلا: ”إن الحرب هي عدم حماية الجماهير ومصرعهم أثناء دخول الاستاد للاستمتاع بمشاهدة مباراة“، وذلك في إشارة إلى حادث التدافع في استاد أولمبي في ياوندي قبل مواجهة جزر القمر في دور الستة عشر من البطولة.

وقال إيتو، خلال جلسة خاصة جمعته مع لاعبي منتخب الكاميرون: ”كل ما فعلتموه يتوقف على مباراة الخميس أمام منتخب مصر، استعدوا بنفس العقلية لأنها الحرب. هكذا يجب أن تلعبوا هذه المباراة الحرب، لا يمكنكم ترك هذه الفرصة تضيع، هذا مستحيل أن يحدث“.

ومثلت الكاميرون قارة أفريقيا في نهائيات كأس العالم سبع مرات أعوام 1982 و1990 و1994 و1998 و2002 و2010 و2014.

لكن أفضل إنجازات منتخب الكاميرون كانت في مونديال إيطاليا 1990 عندما أصبح أول منتخب أفريقي يبلغ دور الثمانية، عندما قاد النجم روجيه ميلا الفريق لهذا الدور بعد العديد من المفاجآت المتتالية، منها الفوز على منتخب الأرجنتين بالهدف التاريخي لفرانسوا أومام بيك في المباراة الافتتاحية، ثم الفوز على رومانيا وكولومبيا، قبل الخسارة 3-2 في الوقت الإضافي أمام إنجلترا في دور الثمانية.