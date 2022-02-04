باتريس موتسيبي رئيس الكاف يكشف موعد انطلاق دوري السوبر الأفريقي

أعلن باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ عن الموعد الأقرب لانطلاق دوري السوبر الأفريقي.

وقال موتسيبي في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: ”قد ينطلق دوري السوبر الأفريقي في سبتمبر المقبل“.

وكانت بطولة دوري السوبر الأفريقي، قد تم اعتمادها رسمياً في الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف التي استضافتها مصر نهاية نوفمبر الماضي.

وأصدر المكتب التنفيذي للكاف تكليفًا لـ أحمد ولد يحيى رئيس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم، بقيادة المشروع الضخم لإنشاء ”السوبر ليغ“ الأفريقي، وإطلاقه رسميًا.

وأكد موتسيبي أن مجلس إدارة ”الكاف“ سيلتقي غدا السبت برؤساء الاتحادات المحلية ورؤساء الأندية الأفريقية الكبرى ليتناقش حول دوري السوبر الأفريقي.

وأوضح: ”من خلال هذا الاجتماع سنعمل على رفع مستوى كرة القدم في أفريقيا إلى مرتبة عالمية“.

وشدد موتسيبي على أهم الشروط الواجب توافرها في البطولة الوليدة هو الاهتمام بالبنية التحتية ومنها الفنادق وملاعب التدريب.

وأضاف خلال المؤتمر: ”كرة القدم أداة تنموية، سنذهب إلى كوت ديفوار العام المقبل ولن نكرر نفس الأخطاء، لن نتهاون فيما يتعلق بشروط التنظيم خصوصا علاقة الأمن بالملاعب“.

ولم تكن ملاعب كأس الأمم الأفريقية في أفضل حال وهو ما سبب شكوى عدة منتخبات، بخلاف شكوى منتخبات من سوء مقرات الإقامة.

ويعمل الاتحاد الأفريقي في الوقت الحالي على تأسيس بطولة دوري السوبر الأفريقي، التي تضم أفضل الأندية داخل القارة للتنافس في دوري واحد، وهو المقترح الذي تقدم به من قبل غياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدوري لكرة القدم ”فيفا“

وقال موتسيبي في وقت سابق من العام المنصرم إن الأرباح المتوقعة من دوري السوبر الأفريقي ستوزع على جميع الاتحادات الأعضاء في الكاف‎.

وأضاف: “البطولة الوليدة ستحقق عائدًا ماديًا مغريًا للكاف والأندية، وسنضمن تحقيق مصادر تمويل جيدة من أجل الكرة الأفريقية، وستأخذ كرة القدم الأفريقية إلى مستوى جديد“.