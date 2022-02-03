تأجيل استئناف منافسات الدوري التونسي بسبب أزمة مالية

قررت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد التونسي لكرة القدم، اليوم الخميس، تأجيل استئناف منافسات الدوري؛ بعد رفض الأندية العودة قبل حل المشاكل المالية.

وأعلنت لجنة المسابقات تأجيل عودة نشاط الدوري إلى موعد لاحق بعد أن كان من المقرر استئناف المسابقة، يوم السبت.

الترجي يتوج بلقب السوبر التونسي بفوزه على الصفاقسي https://t.co/QhwQsBHZxV pic.twitter.com/cV4EJCtdoO — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 25, 2021

وتوقف نشاط الدوري التونسي لمدة شهرين تقريبا؛ بسبب مشاركة منتخب البلاد في كأس العرب وكأس الأمم الأفريقية.

وكانت أغلب أندية الدوري الممتاز رفضت استئناف البطولة؛ بسبب معاناتها من مشاكل مالية.

وقال رؤساء الأندية في بيان: ”بعد التداول في الوضعية المالية الكارثية لأغلب الأندية وأمام تفاقم خطر عدم وفاء الأندية بالتزاماتها المالية، مع عدم الاستجابة للمطالب التي سبق عرضها على سلطة الإشراف ووزارة الشؤون الاجتماعية، قررنا عدم استئناف نشاط البطولة إلى حين البت فيها“.

وحضر الاجتماع 14 فريقا من أصل 16، ووقعوا على عريضة تم توجيهها لسلطة الإشراف.

الترجي يهدد برفع دعوى ضد لاعبه الجزائري عبدالرؤوف بن غيث https://t.co/8F197qPxFW pic.twitter.com/ztpBzIeMD2 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 11, 2021

يشار إلى أن جميع الأندية مطالبة بدفع مبالغ ضخمة لصندوق الضمان الاجتماعي والجباية، فالنادي الأفريقي مُطالب بدفع 20 مليون دينار والترجي الرياضي مطالب بـ18 مليون دينار، والنجم الساحلي مطالب بـ15 مليون دينار، والنادي الصفاقسي مطالب بـ10 ملايين دينار.

ويقام الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم بنظام المجموعتين، ويتأهل ثلاثة أندية من كل واحدة لمرحلة المنافسة على اللقب، بينما تخوض بقية الأندية الصراع للبقاء في دوري الأضواء.

ويتصدر الترجي جدول ترتيب المجموعة الأولى وفي رصيده 16 نقطة من 7 مباريات، ويتقدم بـ3 نقاط عن الصفاقسي الثاني، وفي المجموعة الثانية يتصدر الاتحاد المنستيري ترتيب المجموعة الثانية برصيد 17 نقطة من 7 مباريات، مقابل 12 نقطة للنادي الأفريقي.

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وفي السوق الشتوي تعاقد الترجي مع هاني عمامو، وصابر بورين، واستعاد المهاجم محمد علي بن حمودة من مستقبل سليمان بنظام الإعارة 6 أشهر، وضم النيجيري كينغسلي إيدوه.

أما النجم الساحلي فتعاقد مع لاعب الوسط إيهاب المساكني، كما ضم المهاجم نبيل مقني، والجناح الأيسر حسام بن علي، والظهير الأيمن مروان السعيدي، وتعاقد مع الظهير الأيسر جاسم بن كيلاني.

وتعاقد النادي الأفريقي مع نادر الغندري، كما ضم الثلاثي: رضوان زردوم، رامي البدوي، وأحمد خليل.

يشار إلى أن الترجي نال لقب الدوري التونسي في آخر 5 مواسم، وهو البطل التاريخي للمسابقة برصيد 31 لقبا مقابل 13 للأفريقي و10 للنجم الساحلي و8 للصفاقسي.