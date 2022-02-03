خليلوزيتش: منتخب مصر هزم المغرب بـ"الغش والخداع" (فيديو)

شنَّ البوسني وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب هجومًا على المنتخب المصري الذي أقصى ”أسود الأطلس“ من دور الثمانية لكأس الأمم الأفريقية، يوم الأحد الماضي.

ورد المدير الفني البالغ من العمر 69 عامًا على سؤال في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، بشأن الخسارة أمام مصر، واحتمال فقدان منصبه مع المغرب، قائلًا إنه يتفهم إحباط الصحفيين والجماهير، مشيرًا إلى أنه فخور بما حققه من عمل، وبالفريق الذي خاض البطولة.

وبعد 4 أيام من إقصاء ”أسود الأطلس“ ضد مصر في دور الثمانية لكأس الأمم الأفريقية في الكاميرون عقد المدير الفني للمغرب مؤتمرًا صحفيًا في المركز الوطني المغربي في المعمورة، قال فيه بتصريحات نقلتها صحيفة ”السفير“ المغربية: ”المنتخب المصري فاز بالغش والعدوانية تجاه لاعبي المغرب“.

وأضاف: ”الحارس المصري (محمد أبوجبل) أوقف اللعب 5 مرات، وكان يتعمد السقوط لكسر إيقاع المباراة، وهذه حركة ليست لدينا في المنتخب المغربي، وهذا ليس لإعطاء مبررات للخسارة لكن الجميع شاهد عدوانية لاعبي المنتخب المصري“.

وتابع المدرب البوسني: ”مع الأسف لاعبونا متوسط أعمارهم 23 عامًا ويشاركون لأول مرة في كأس الأمم الأفريقية، ولم يستطيعوا المواصلة على نفس الإيقاع طيلة المباراة، وربما هذه الكأس جاءتنا مبكرًا لكننا استخلصنا مجموعة من الدروس أمام مصر“.

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وأوضح: ”هذا لا يغفل أيضًا أننا واجهنا فريقًا صاحب خبرة وتجربة في كأس الأمم الأفريقية، وحصد اللقب 7 مرات من قبل، وهذا رقم قياسي، كما أنه يضم بين صفوفه أفضل لاعب في العالم محمد صلاح“.

ودافع المدير الفني الفرنسي- البوسني عن سجله، وأكد أنه لا يريد الرحيل في أي وقت قريب، قائلًا: ”إذا كان هناك من ينتقد ويجب أن يتحمل المسؤولية، فهو أنا وليس رئيس الاتحاد المغربي للعبة، ولا أحد يستطيع إعطاء تعليمات لرئيس الاتحاد إذا كان يجب أن يفسخ عقدي أم لا، فهذا قراره!“.

وتابع ”أنا لا أختلق الأعذار، لكن هدفنا هو المضي قدمًا، ولم أنتهِ من عملي بعد، وفخور بما حققته، وتعلمنا من ذلك، ونحن الآن نركز على المباراة الفاصلة لكأس العالم أمام الكونغو الديمقراطية الشهر المقبل“.

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ثم دافع المدرب المخضرم عن لاعبيه، قائلًا: ”هل عليَّ الرحيل؟ نعم يمكنني المغادرة إذا سألتني.. لكنني فخور جدًا بالمجموعة وبما أنجزناه، وأتفهم الإحباط، وأعلم أنكم (الصحفيون) في عجلة من أمري لرؤيتي أغادر، لكن هل سننجح بمجرد إقالة المدرب بعد كل فشل؟.. ما زلت لا أفهم كيف يتمكن الصحفيون هنا في الرباط من معرفة فريقي بشكل أفضل مني؟“.

وأتم: ”لقد قمت باختياراتي بحسب أداء اللاعبين ولا أندم على ذلك.. خسرنا أمام فريق كبير لديه أفضل لاعب في العالم (محمد صلاح)، لقد عرف كيف يستغل الفرص وصنع الفارق، وكنت قد أكدت أيضًا صعوبة هذه المباراة“.

وأشار خليلوزيتش أيضًا إلى أنه سيتم استبعاد بعض اللاعبين من المجموعة بسبب سلوكهم بعد المباراة ضد مصر، وقال: ”بعد الخسارة هناك لاعبون تجاوزوا حدودهم، وانتقدوا أشياء في الجانب الفني، وقد يتم استبعادهم في المستقبل“.

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وأحرز ”صلاح“ هداف ليفربول الإنجليزي هدفًا، وصنع هدف الفوز ليقود منتخب مصر لقلب تأخره إلى فوز 2/1 على المغرب بعد وقت إضافي وبلوغ نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية أمام الكاميرون في وقت لاحق اليوم.

وتقدم المغرب بركلة جزاء من سفيان بوفال في الدقيقة السابعة قبل أن يدرك محمد صلاح التعادل للمنتخب المصري في الدقيقة 53، وحسم محمود حسن (تريزيغيه) فوز مصر في الدقيقة 100 ليتأهل منتخب بلاده لمواجهة الكاميرون البلد المضيف.

وهذا هو الفوز الرابع لمنتخب مصر في تاريخ مواجهتها ضد المغرب، كما أنها المرة الأولى التي يحرز فيها أكثر من هدف في مرمى المغرب منذ الانتصار 3/2، في أبريل/ نيسان 1971.

وتغلب منتخب مصر 3 مرات على المغرب في نهائيات كأس الأمم، بينها 1/0 في نصف النهائي في 1986، ودور الثمانية في 2017، وفشل منتخب المغرب في بلوغ الدور نصف النهائي، منذ 2004، عندما خسر في النهائي أمام تونس.