رسميًا.. يوسف بلايلي ينتقل إلى نادي بريست الفرنسي

أعلن نادي ستاد بريست 29 الفرنسي رسميا التعاقد مع اللاعب الجزائري يوسف بلايلي في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الشتوي.

ولم يكشف ستاد بريست 29 عن تفاصيل التعاقد مع يوسف بلايلي من حيث مدة العقد أو راتب اللاعب.

𝗢𝗻𝗲, 𝘁𝘄𝗼, 𝘁𝗵𝗿𝗲𝗲, voilà Belaïli ! 🇩🇿 🤝 𝗔𝗾𝘂𝗶𝗹𝗮 𝗥𝗛, spécialiste en recrutement. pic.twitter.com/jHSUZA43U3 — Stade Brestois 29 (@SB29) January 31, 2022

وكان يوسف بلايلي البالغ من العمر 29 عاما قد رحل عن نادي قطر القطري بعد اتفاق بينهما على فسخ العقد في ديسمبر الماضي رغم أنه انضم للفريق في نوفمبر 2020.

ويحتل ستاد بريست 29 المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري الفرنسي وحصد 28 نقطة من 22 مباراة، وودع الفريق من دور الـ16 في كأس فرنسا.

ويشارك ستاد بريست 29 في دوري الدرجة الأولى الفرنسي منذ موسم 2019/2020 حيث احتل المركز الرابع عشر ثم المركز السابع عشر الموسم الماضي.

وحقق ستاد بريست 29 الفوز 7 مرات وتعادل 7 مرات وخسر 8 مرات في 22 مباراة في الدوري الفرنسي الموسم الحالي.

ومن المقرر أن يلعب ستاد بريست 29 مع رين يوم الأحد ثم مع تروا في الجولتين المقبلتين من الدوري الفرنسي.

وكان يوسف بلايلي عنصرا مهما في تأهل منتخب الجزائر لنهائي كأس العرب 2021 قبل أن يتوج باللقب بالتفوق على تونس في النهائي، وقد سجل هدفا رائعا في تعادل محاربي الصحراء 2/2 مع المغرب في ربع نهائي البطولة، قبل أن يتأهل منتخب الجزائر بركلات الترجيح.

كما سجل يوسف بلايلي هدف فوز منتخب الجزائر على قطر في مباراة نصف النهائي.

لكن بلايلي ودع مع الجزائر من الدور الأول في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام حاليا في الكاميرون حيث حصد حامل لقب نسخة 2019 نقطة وحيدة من ثلاث مباريات واحتل المركز الأخير في المجموعة الخامسة.

ولعب يوسف بلايلي لأندية مولودية وهران واتحاد الجزائر في الجزائر، والترجي التونسي، وأنجيه الفرنسي، والأهلي السعودي، وقطر القطري.

وأشارت بعض التقارير في الفترة الأخيرة، إلى أن بلايلي رفض العديد من العروض للعودة إلى الدوري الفرنسي خلال المرحلة المقبلة.

وكان يوسف بلايلي يحتاج لحسم وجهته الجديدة في أسرع وقت، وذلك من أجل تجهيز نفسه بشكل جيد للمواجهتين الحاسمتين اللتين ستجمعان منتخب الجزائر مع منافسه الكاميروني في تصفيات كأس العالم 2022 في مارس المقبل.