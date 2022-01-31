صحيفة المنتخب المغربية تنفي صفع محمود جاد حارس منتخب مصر فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي

أكدت تقارير إعلامية مغربية، اليوم الإثنين، عدم صحة الأخبار التي نشرها الصحفي هيرفي بينو في صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية بشأن صفع الحارس الرابع للمنتخب المصري محمود جاد للمغربي فوزي لقجع عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم ورئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم ومجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وبحسب صحيفة ”المنتخب“ المغربية فقد كان هناك نقاش بين أشرف حكيمي لاعب منتخب المغرب وبعض لاعبي المنتخب المصري وتدخل فوزي لقجع الذي كان يرتدي قميص المنتخب المغربي وتم دفعه فقط من طرف أحد اللاعبين الذي لم يعرفه.

VIDÉO : Une bagarre a éclaté dans le couloir des vestiaires entre les joueurs des deux équipes après #EGYMAR. Un match tendu jusqu'au bout… #CAN2021 pic.twitter.com/jRuiKgUz4E — Patrick Juillard (@PatrickJuillard) January 30, 2022

وأكد موقع هسبريس“ المغربي أن تقرير الاتحاد الأفريقي ”كاف“ حول الأحداث التي شهدها ممر غرف الملابس بين المنتخبين نفى بدوره تعرض فوزي لقجع للصفع من طرف لاعب مصري.

وأكدت تقارير إعلامية مغربية أن وائل جمعة والمدرب البرتغالي كارلوس كيروش قدما اعتذارا لفوزي لقجع ولاعبي المنتخب المغربي حول الأحداث والتي كانت نتيجة لكلمات مستفزة سمعها اللاعبون المغربيون من احتفالات اللاعبين المصريين ودفعت أشرف حكيمي للتعبير عن غضبه.

وذكرت تقارير إعلامية أن الأحداث قد تكون سببا في إيقاف بعض لاعبي المنتخب المصري خاصة أن بعض أعضاء الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عاينوا الأحداث وهناك أشرطة فيديو وثقت اعتداء لاعبين مصريين على لاعبي المنتخب المغربي.

ليكيب: حارس منتخب مصر الرابع صفع فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي https://t.co/NMVGvKPoO6 pic.twitter.com/grUDBqHm0j — Erem Sports – إرم سبورت (@EremSports) January 31, 2022

كما قد تشمل العقوبات بعض لاعبي المنتخب المغربي المتورطين في الأحداث.

وتأهل المنتخب المصري إلى نصف نهائي أمم أفريقيا بعد فوزه على المنتخب المغربي 2/1 في ربع النهائي في مباراة امتدت إلى الشوطين الإضافيين.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر منافسه الكاميرون المنتخب المضيف يوم الخميس القادم في نصف النهائي، على أن يجمع نصف النهائي الثاني منتخب السنغال مع بوركينا فاسو.

تجدد الاشتباكات بين لاعبي مصر والمغرب بعد نهاية المباراة أمام غرف خلع الملابس (فيديو) https://t.co/01NFsIrtTq pic.twitter.com/98wrOL28Be — Erem Sports – إرم سبورت (@EremSports) January 30, 2022

وأدى إقصاء المنتخب المغربي لغضب كبير لدى الجماهير المغربية وطالبت وسائل إعلام بإقالة المدرب البوسني وحيد خاليلوزيتش بعد فشله في بلوغ هدفه الأول في عقده وهو التأهل للمربع الذهبي من نهائيات أمم أفريقيا في الكاميرون.

ويلتقي المنتخب المغربي في شهر آذار / مارس القادم منتخب الكونغو الديمقراطية في الدور الفاصل من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.