تجدد الاشتباكات بين لاعبي مصر والمغرب بعد نهاية المباراة أمام غرف خلع الملابس (فيديو)

تجددت الاشتباكات ين لاعبي منتخب مصر والمغرب، عقب نهاية مباراة المنتخبين في دور الـ8 لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2022 في الكاميرون، والتي شهدت فوز الفراعنة 2/1.

واشتبك لاعبو منتخبي مصر والمغرب خلال مباراة الفريقين خلال الدقيقة 76، حيث اشتبك مصطفى محمد لاعب منتخب مصر، مع أشرف حكيمي مدافع المغرب بسبب كرة مشتركة على حدود منطقة الجزاء.

وبعد المباراة تداول عدد من الصحفيين الأفارقة فيديو يظهر فيه أحمد فتوح الظهير الأيسر لمنتخب مصر وهو يشتبك مع أفراد من المنتخب المغربي.

وحاول وائل جمعة مدير المنتخب المصري التهدئة إضافة إلى عدد من بعثتي المنتخبين.

VIDÉO : Une bagarre a éclaté dans le couloir des vestiaires entre les joueurs des deux équipes après #EGYMAR. Un match tendu jusqu'au bout… #CAN2021 pic.twitter.com/jRuiKgUz4E — Patrick Juillard (@PatrickJuillard) January 30, 2022

وتأهل المنتخب المصري إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، بعدما قلب تأخره أمام نظيره المغربي بهدف نظيف إلى فوز 2 – 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في دور الثمانية من البطولة.

وانتهى الوقت الأصلي لل

مباراة بالتعادل 1-1 ، حيث تقدم المنتخب المغربي بهدف سجله سفيان بوفال في الدقيقة السابعة من ركلة جزاء، وتعادل المنتخب المصري عن طريق محمد صلاح في الدقيقة 53.

وفي الشوط الإضافي سجل المنتخب المصري الهدف الثاني عن طريق محمود حسن تريزيغيه في الدقيقة 100.

وتأهل المنتخب المصري لهذا الدور بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة، ثم تغلب في دور الـ16 على منتخب كوت ديفوار 5 – 4 بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

فيما تأهل المنتخب المغربي لهذا الدور بعدما احتل صدارة ترتيب المجموعة الثالثة، ثم فاز على مالاوي 2 – 1 في دور الـ16.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المصري في الدور قبل النهائي يوم الخميس المقبل مع نظيره الكاميروني الذي تغلب على غامبيا 2 – صفر.