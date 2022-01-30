مباراة مصر والمغرب.. اشتباك بين اللاعبين بسبب مصطفى محمد وأشرف حكيمي (فيديو)

اشتبك لاعبو منتخبي مصر والمغرب خلال مباراة الفريقين التي تقام الآن، في ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وخلال الدقيقة 76 اشتبك مصطفى محمد لاعب منتخب مصر، مع أشرف حكيمي مدافع المغرب بسبب كرة مشتركة على حدود منطقة الجزاء.

وتطور الأمر سريعًا ودخل زملاء كل لاعب من الملعب ودكة البدلاء، حتى تفاقمت المشكلة.

ودخل أكثر من لاعب في مشادة، كل يدافع عن زميله، حتى تدخل طاقم التحكيم وأنهى المشاجرة.

وكانت النتيجة تشير إلى التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، لحظة الاشتباكات بين الطرفين.

وتقام المباراة على ملعب ”أحمدو أهيدغو“ في الساعة الخامسة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، الرابعة عصراً بتوقيت المغرب.

تأهل منتخب المغرب متصدراً ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط عقب تغلبه على غانا بنتيجة 1-0 ثم فاز على جزر القمر بنتيجة 2-0 وتعادل مع الغابون بنتيجة 2-2 ثم تخطى عقبة مالاوي بنتيجة 2-1 في ثمن النهائي.

وصعد منتخب مصر وصيفاً للمجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط بعد الخسارة أمام نيجيريا بنتيجة 0-1 ثم الفوز على غينيا بيساو بنتيجة 1-0 وأيضاً على حساب السودان بنفس النتيجة ثم تخطى عقبة كوت ديفوار بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح عقب التعادل دون أهداف في دور الستة عشر.