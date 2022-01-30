المنتخب المصري يهزم المغرب ويضرب موعدا مع الكاميرون في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية (فيديو)

صعد المنتخب المصري إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية بعد فوزه 2/1 على منافسه المنتخب المغربي اليوم الأحد، في مباراة امتدت إلى الشوطين الإضافيين في ربع النهائي، ليضرب موعدا مع الكاميرون.

ولجأ الحكم السنغالي ماجيتي نداي لتقنية إعادة الفيديو ”VAR“ ليمنح منتخب المغرب ضربة جزاء، بعد سقوط أشرف حكيمي في منطقة الجزاء، بعد 3 دقائق فقط من صافرة البداية بعد تدخل من أيمن أشرف.

ونجح سفيان بوفال جناح المنتخب المغربي في تحويل ركلة الجزاء إلى هدف بعدما سدد بقوة على يسار محمد أبو جبل حارس منتخب مصر في الدقيقة السادسة.

وهدف بوفال على مصر هو الأول في شباك المنتخب المصري بعد أن حافظ على نظافة الشباك في آخر 3 مباريات أمام غينيا بيساو والسودان في دور المجموعات وكوت ديفوار في ثمن النهائي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب المغربي 1/0.

وسجل محمد صلاح هدف التعادل لمنتخب مصر بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 53 مستغلا كرة عادت بعدما صدها ياسين بونو حارس منتخب المغرب.

وتعرض محمد أبوجبل حارس منتخب مصر لإصابة قوية في الدقيقة 86، وتحامل على نفسه لكنه اضطر للخروج وشارك مكانه الحارس الثالث محمد صبحي في الدقيقة 90+6.

وانتهى الشوطان الأصليان بالتعادل 1/1 ليتجه المنتخبان إلى الشوطين الإضافيين.

ووقع البديل محمود حسن تريزيغيه الهدف الثاني لمنتخب مصر في الدقيقة 100 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مستغلا كرة عرضية متقنة من محمد صلاح الذي تلاعب بدفاع المنتخب المغربي.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب المصري في نصف النهائي مع الكاميرون يوم الخميس المقبل 3 فبراير.

ويجمع نصف النهائي الثاني، الذي يقام يوم الأربعاء 2 فبراير، منتخب بوركينا فاسو مع الفائز من مباراة السنغال وغينيا الاستوائية.

يشار إلى أن المنتخب المصري حقق لقب كأس الأمم الأفريقية 7 مرات (رقم قياسي) آخرها عام 2010، في حين حقق منتخب الكاميرون اللقب 5 مرات آخرها عام 2015، بينما لم يسبق لمنتخبات السنغال وبوركينا فاسو وغينيا الاستوائية الحصول على اللقب من قبل.

أما المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية فمن المقرر أن تقام يوم الأحد المقبل 6 فبراير.