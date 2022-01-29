بوركينا فاسو تعبر تونس وتتأهل إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية

ودعت تونس كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بعد خسارتها 1-صفر أمام بوركينا فاسو في دور الثمانية اليوم السبت.

وهز دانغو أوتارا الشباك في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول قبل أن يُطرد قبل ثماني دقائق من النهاية بعد تدخل حكم الفيديو المساعد.

وبهذه النتيجة، صعد منتخب بوركينا فاسو لملاقاة المتأهل من مباراة السنغال وغينيا الاستوائية التي تقام، غدًا الأحد.

وأحرز هدف بوركينا الوحيد لاعبه دانغو أوتارا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وذلك من هجمة مرتدة سريعة من الناحية اليمنى، ليدخل منطقة الجزاء ويراوغ مدافعي نسور قرطاج ويسكنها شباك بشير بن سعيد.

وكان منتخب تونس قد نجح في التأهل لدور الثمانية بفوز على نظيره النيجيري بهدف دون رد.

وفي الوقت نفسه تأهل المنتخب البوركينابي بعد تخطي عقبة الغابون بركلات الترجيحي بعد انتهاء المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

وفي الدقيقة 23 توغل سيريل بيالا في دفاعات تونس، وسدد كرة تصدى لها بن سعيد حارس تونس.

ورد وهبي الخزري سريعًا على هجمات بوركينا في الدقيقة 26 بركلة حرة قوية، تصدى لها كوفي.

وفي الدقيقة الأخيرة ومن هجمة مرتدة توغل تانغو وتارا ورواغ دفاع تونس، وسجل في مرمى بن سعيد.

كما تصدى بن سعيد ببراعة في الدقيقة 50، لتسديدة قوية للمنفرد بالمرمى سيريل بيالا.

وفي الدقيقة 67 ردي كوفي قائد وحارس بوركينا فاسو على بن سعيد، وتصدى لضربة ثابتة من علي معلول.

وفي الدقيقة 82 تعرض تانغو وتارا صاحب الهدف، للطرد المباشر بعدما تدخل بالمرفق بشكل قوي على معلول وطرد بعد رجوع حكم اللقاء لتقنية ”الفار“.