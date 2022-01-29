خليلوزيتش عن مباراة المغرب ضد مصر: ستكون حربا تكتيكية.. ونمتلك مجموعة جائعة ومتفانية

أعرب وحيد خليلوزيتش، المدير الفني لمنتخب المغرب، عن استعداد لاعبي فريقه للمواجهة المرتقبة ضد مصر، والتي تجمع المنتخبين، مساء غد الأحد، ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة في الكاميرون.

ويصطدم منتخبا مصر والمغرب ضمن لقاءات دور ربع النهائي من الأمم الأفريقية، على ملعب أحمدو أهيدغو بمدينة ياوندي الكاميرونية.

وقال خليلوزيتش في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي، يوم السبت، وأبرزتها قناة ”الرياضية“ المغربية: ”“الجمهور ينتظر منا الفوز في مباراة الغد، يجب التضحية وتضامن الجميع، من جانبي سأضع أفضل خطة وتكتيك لتحقيق الانتصار وإسعاد الجماهير المغربية“.

وشد: ”المباراة ستكون عبارة عن حرب تكتيكية، منتخب مصر لديه تجربة كبيرة، من جانبنا المباريات التي لعبناها حتى الآن تمكنا خلالها من العودة بقوة بعد تلقينا للهدف الأول، أعد أن خط هجومنا سيكون أكثر فعالية“.

وأضاف: ”المغرب يمتلك مجموعة جائعة من اللاعبين ومتفانية للذهاب بعيدًا في المسابقة، وهناك منافسة كبرى أمام مصر، لأنني أعرف تاريخ المواجهات بين المنتخبين خلال آخر 30 سنة وكان هناك تكافؤ فيها“.

مصر تهزم كوت ديفوار بركلات الترجيح وتتأهل لمواجهة المغرب في ربع نهائي #بطولة_الأمم_الأفريقية بالكاميرون.#AFCON2021 #مصر_كوت_ديفوار pic.twitter.com/mfp7KCa31B — إرم سبورت (@EremSports) January 26, 2022

وتابع: ”منتخب مصر أكثر خبرة، ولكن نحن نمتلك الطموح، الفراعنة خصم قوي ومنظم ويتميز بخط هجوم يصنع العديد من الفرص، وعلينا التعامل بحذر مع هذا الجانب“.

وأشار: ”المنتخب المغربي صحيح أنه أكثر استحواذا على الكرة لكن المنتخب المصري يلعب بشكل منظم وجيد، ستكون مباراة قوية“.

وأردف: ”نحن نعاني من مشاكل هجومية خلال المواجهات الأخيرة وأهدرنا عددًا كبيرًا من الفرص، ولكن سنحاول تجنب هذا في المستقبل، خاصة في مواجهة مصر التي لا تقبل وجود أخطاء“.

وعن الهدف الذي تلقاه مرمى ياسين بونو خلال مواجهة مالاوي الأخيرة، أوضح أن لاعب مالاوي سدد الكرة بطريقة جيدة، وكان من الصعب على أي حارس في العالم التصدي لهذا الهدف، مشيرًا إلى أنه يجب تهنئة اللاعب على هدفه الجميل.

تصريحات سفيان بوفال

من جانبه، قال سفيان بوفال، لاعب منتخب المغرب، في المؤتمر الصحفي: ”المدرب طلب مني أن أكون أكثر فاعلية، وهذا ما أعمل عليه من أجل مساعدة فريقي، وأظن أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، اليوم نقوم بعمل جيد دون ضغط، وأهم شيء هو تقديم كل ما بوسعنا في جميع المباريات لإسعاد الجماهير المغربية“.

وأكمل: ”كنا متأخرين في مباراتين وتمكنا من العودة في النتيجة، وهذا يظهر القوة الذهنية التي نمتلكها“.

وأتم: ”نعلم أن الشعب المغربي ينتظر منا الكثير، ولن ندخر جهدًا أمام مباراة مصر لإسعاده“.

وبلغ منتخب المغرب، دور الثمانية، بعد فوزه 2-1 على مالاوي.

أما منتخب مصر صعد بعد انتصاره بركلات الترجيح 5-4 على كوت ديفوار.

ويبحث منتخب المغرب عن تتويجه الثاني باللقب القاري، بعدما حصد لقب الكان في نسخة 1976.