إصابة سفيان الكرواني ومنير المحمدي بفيروس كورونا وغيابهما عن مباراة مصر والمغرب

أعلنت الجامعة المغربية لكرة القدم، الجمعة، إصابة لاعبي المنتخب، سفيان الكرواني ومنير القجوي المحمدي، بفيروس كورونا، قبل يومين من مواجهة مصر في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا ”الكاميرون 2021“.

وقالت الجامعة في بيان على موقعها الإلكتروني: ”المسحة الطبية جاءت نتيجتها سلبية بالنسبة لجميع اللاعبين، باستثناء اللاعبين سفيان الكرواني ومنير القجوي المحمدي، اللذين جاءت نتيجة مسحتهما إيجابية واللذين يخضعان حاليا للبروتوكول الصحي المعتمد“.

وأشارت الجامعة إلى أنه ”تطبيقا للبروتوكول الطبي المعمول به من طرف الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم خلال بطولة كأس أفريقيا للأمم الكاميرون 2021، أجرى لاعبو المنتخب الوطني المغربي، صباح اليوم الجمعة، مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد“.

وكان المنتخب المغربي قد حجز بطاقة التأهل إلى ربع نهاية كأس أفريقيا للأمم، ضاربا موعدا مع المنتخب المصري، بعد غد الأحد.

تغيير موعد مباراة مصر والمغرب في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية https://t.co/VyncxyYRCN pic.twitter.com/xSmdCdbFF8 — إرم سبورت (@EremSports) January 26, 2022

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”الكاف“ رسميا في وقت سابق تغيير ملاعب عدة مباريات في بطولة كأس الأمم الأفريقية الجارية في الكاميرون حتى 6 فبراير المقبل.

وطلب ”الكاف“ في قراره تغيير مقر المباريات التي كانت مقررة على ملعب ”أولمبي“، ونقلها إلى ملعب ”أحمدو أهيدجو“ في ياوندي الكاميرونية.

وجاء القرار على خلفية وفاة 8 مشجعين من الكاميرون أثناء تدافع الجمهور أمام إحدى بوابات ملعب أولمبي لحضور مباراة ”الأسود غير المروضة“ ضد جزر القمر في دور الـ16 من البطولة القارية.

وقال ”الكاف“ في بيان الأربعاء الماضي إن رئيس الكاف باتريس موتسيبي استضاف اجتماع اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على أنها ”لن تقام أي مباراة على أولمبي إلا بعد أن يتلقى الكاف واللجنة المنظمة المحلية التقرير الكامل للجنة التحقيق في حادثة ”التدافع“، من أجل توضيح الظروف التي أدت إلى الواقعة، إلى جانب طلب التأكيدات والضمانات بعدم وقوع حادثة مماثلة في إستاد أولمبي خلال البطولة“.

وأعلنت اللجنة المنظمة نقل 3 مباريات من ملعب أولمبي إلى ملعب ”أحمدو أهيدجو“، هي:

– مباراة ربع النهائي بين مصر والمغرب المقررة الأحد المقبل.

– مباراة ربع النهائي بين السنغال وغينيا الاستوائية المحدد موعدها يوم الأحد المقبل.

– مباراة نصف النهائي المحدد موعدها يوم 2 فبراير المقبل بين الفائز من مواجهة (بوركينا فاسو× تونس) ضد الفائز من لقاء (السنغال × غينيا الاستوائية).