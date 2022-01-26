تعرف على مباريات ربع نهائي كأس أفريقيا ومواعيدها

أكمل منتخب غينيا الاستوائية عقد المتأهلين لدور الثمانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، المقامة حاليا في الكاميرون، عقب فوزه 6 -5 بركلات الترجيح على منتخب مالي يوم الأربعاء في دور الـ16 للمسابقة القارية.

وفرض التعادل السلبي نفسه على الوقتين الأصلي والإضافي، ليلجأ المنتخبان لركلات الترجيح، التي ابتسمت في النهاية لمصلحة منتخب غينيا الاستوائية، الذي يظهر في هذا الدور للمرة الثالثة في تاريخه.

وضرب منتخب غينيا الاستوائية موعدا في دور الثمانية للمسابقة، يوم الأحد القادم مع منتخب السنغال، الذي بلغ الدور ذاته، عقب تغلبه 2 -صفر على منتخب الرأس الأخضر يوم الثلاثاء بدور الـ16.

وفي وقت سابق يوم الأربعاء ضربت مصر موعدا مع المغرب في دور الثمانية لكأس الأمم الافريقية لكرة القدم بعد فوزها 5-4 على ساحل العاج بركلات الترجيح في دور الستة عشر بعد وقت إضافي اليوم الأربعاء.

وانتهت المباراة بالتعادل بدون أهداف، لكن محمد صلاح قائد مصر سجل الركلة الحاسمة ليقود منتخب بلاده لمواجهة المغرب يوم الأحد المقبل في دور الثمانية في استاد أحمدو أهيدجو في ياوندي.

وأمس الثلاثاء حقق منتخب السنغال الفوز على حساب الرأس الأخضر بهدفين دون رد، فيما انتصر المنتخب المغربي على مالاوي بهدفين مقابل هدف، فيما حجز منتخبي الكاميرون وتونس مكانهما على حساب جزر القمر ونيجيريا.

وستكون المواجهات في دور الثمانية لكأس الأمم الأفريقية كالتالي:

السبت 29 يناير

الكاميرون × غامبيا

بوركينا فاسو × تونس

الأحد 30 يناير

مصر × المغرب

السنغال × غينيا الاستوائية