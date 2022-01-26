تغيير موعد مباراة مصر والمغرب في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية

قررت اللجنة المنظمة لكأس الأمم الأفريقية 2020، المقامة حاليا في الكاميرون، تقديم موعد مباراة مصر والمغرب لمدة ساعة واحدة.

وضربت مصر موعدا مع المغرب في دور الثمانية لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بعد فوزها 5-4 بركلات الترجيح على ساحل العاج، في دور الستة عشر، بعد وقت إضافي اليوم الأربعاء.

وكشفت اللجنة المنظمة للبطولة أن مباراة مصر والمغرب ستقام في الخامسة من مساء يوم الأحد المقبل، بدلا من السادسة مساء بنفس اليوم.

وأشارت اللجنة إلى أن تقديم المباراة لمدة ساعة لأن مواجهة السنغال والفائز من مالي وغينيا الاستوائية ستقام على نفس الملعب في تمام الساعة التاسعة من نفس اليوم.

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وتأهل منتخب مصر لربع نهائي كأس الأمم الأفريقية بفوزه، اليوم الأربعاء، 5-4 بركلات الترجيح، على منتخب كوت ديفوار في دور الـ16.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بعدما فشل المنتخبان في استغلال الفرص التي سنحت لهما على مدار أكثر من 120 دقيقة، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح.

واستطاع المنتخب المصري تسجيل 5 ركلات ترجيحية مقابل 4 للإيفواريين، ليحسم الفوز والتأهل لملاقاة المغرب في الدور ربع النهائي.

محمد صلاح قائد مصر سجل الركلة الحاسمة، ليقود منتخب بلاده لمواجهة المغرب، يوم الأحد المقبل، في دور الثمانية على استاد أحمدو أهيدجو في ياوندي.