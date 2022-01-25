كأس الأمم الأفريقية.. ارتفاع عدد ضحايا التدافع في استاد ياوندي والكاف يفتح تحقيقا

ارتفع عدد ضحايا التدافع في استاد ياوندي أولمبي في الكاميرون قبل مواجهة أصحاب الأرض وجزر القمر في دور الثمانية لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم إلى ما لا يقل عن ثمانية أشخاص، فيما فتح الاتحاد الأفريقي (الكاف) تحقيقا في الحادث.

وحدث تدافع كبير عند مداخل استاد ياوندي أولمبي في العاصمة الكاميرونية، قبل مواجهة دور الـ16 بين الكاميرون وجزر القمر التي انتهت بفوز أصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف.

وبحسب تقرير للحكومة الكاميرونية حصلت وكالة الأنباء الفرنسية على نسخة منه ونشرتها صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية، تم ارتفاع عدد الضحايا إلى ”ثماني وفيات ، وهناك نحو خمسين مصابا“.

وأضاف التقرير ”حدث تدافع في كل مكان حول بوابات الاستاد أثناء اندفاع الجماهير الغفيرة. قال أبيل مبينجوي، المتحدث باسم اللجنة المنظمة للبطولة ”نحن ننتظر معلومات موثوقة عن الضحايا“، مستنكرًا ”الحادث المأساوي“.

وفي بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، كان لا يزال هناك الكثير من الأشخاص بالخارج. في تلك اللحظة، فتِحت إحدى البوابات. كان قاسم أوموري ،المعلق التلفزيوني لجزر القمر، هناك لإجراء مكالمة هاتفية.

وفجأة سقط الجميع وصرخت النساء والشباب وكانوا يبكون. كان الناس يتساقطون فوق بعضهم البعض ”

وقال أوموري لوكالة ”أسوشيتد برس“ : ”وجدت نفسي بالقرب من البوابة، لكن على الجانب الأيمن عندها فتح رجل أمن شاب أحد الأبواب ولكن أشار له شخص من الأمن بعدم القيام بذلك ولكن بعد فوات الأوان. هرع عدد من الجماهير يقدر عددهم بأكثر من 400 شخص للداخل“ بحسب أوموري.

وأضاف ”عندما فتح الشخص الباب الثاني للبوابة بالكامل واندفع الجميع، سقط كل من في المكان، وكان النساء والشباب والناس يصرخون، كانوا يبكون. وكان يتساقطون فوق بعضهم البعض. كان الأمر مريرا لأنك لا تستطيع تخيل ذلك في ملعب كرة قدم. وجد الآخرون، الذين حاولوا المرور تحت الأبواب الدوارة، أنفسهم فوق هؤلاء الأشخاص الكثيرين في فوضى لا توصف“.

وفي بيان صحفي نُشر قبل منتصف الليل بقليل، أوضح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) قائلا ”علم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) بالحادثة التي وقعت في ملعب أولمبي خلال مباراة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت بين المضيفة الكاميرون وجزر القمر الليلة (24 يناير 2022).

”يحقق الكاف حاليًا في الموقف ويحاول الحصول على مزيد من التفاصيل حول ما حدث. نحن على اتصال دائم مع حكومة الكاميرون واللجنة المنظمة المحلية. أرسل رئيس الكاف الدكتور باتريس موتسيبي الأمين العام فيرون موسينجو أومبا لزيارة المشجعين في مستشفى ياوندي“.

وبعد حضور جماهيري منخفض في مباريات الدور الأول في الملاعب الجديدة التي تم تشييدها من أجل البطولة القارية، فتحت السلطات الكاميرونية بوابات الاستاد ونظمت عمليات نقل جماعي ومنحت تذاكر مجانية لجذب المشجعين.

وتلعب الكاميرون في دور الثمانية ضد غامبيا التي تشارك في البطولة للمرة الأولى لكنها حققت مفاجأة وأطاحت بغينيا بعد فوزها 1-صفر يوم الاثنين أيضا.